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▲台北凱撒大飯店的王朝中餐廳推出全新「夏季主廚推薦菜單」，共有9道菜，圖為明太子焗烤海大蝦。（圖／台北凱撒提供）

5區居民或是上班族 都可享折扣最優85折

eslite hotel 誠品行旅「In Between 之間餐廳」也有新菜單 簡潔手法帶出季節感

▲誠品行旅的 In Between 之間餐廳也發表全新夏季菜單，圖為新菜之一的「野生嘉鱲魚 冬瓜 糖果番茄 甘樹子醬汁」。（圖／誠品行旅提供）

台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，包含「冰釀脆梅蜜番茄」、「泰式酸辣澎湖冰卷」等，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，將能享平日內用85折、假日9折。王朝中餐廳「夏季主廚推薦菜單」由擁有超過30年資歷、擅長台式宴席與川菜料理的賴銘凱主廚親自操刀，推出9道期間限定料理，包括酸甜爽口的「冰釀脆梅蜜番茄」、Q彈鮮甜的「泰式酸辣澎湖冰卷」、梅香入味的「桂花冰梅釀子排」，還有「海陸三味香腸」、「台式古早味香酥魚」、「雞汁綠竹筍」、「起司鮮蝦球」、「XO醬蒸大蝦」與「明太子焗烤大蝦」。為回饋鄰近居民及商圈上班族，王朝中餐廳持續推出年度專案「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，現場出示身分證明或工作名片，即可享平日內用85折、假日9折。eslite hotel 誠品行旅的 In Between 之間餐廳也發表全新夏季菜單，以海味、果香與季節旬物為主調，由主廚黃士恭 Sam 率團隊創作，他分享設計思維：「希望透過簡潔的料理方式，讓客人感受到食材本身的季節感。無論是海魚、冬瓜、破布子或台灣茶，都能成為這個季節最好的主角。」像是「野生嘉鱲魚 冬瓜 糖果番茄 甘樹子醬汁」選用肉質細緻鮮甜的野生嘉鱲魚，以香煎手法保留魚肉鮮美本味。搭配以甘樹子（破布子）慢火燉煮的冬瓜。還有主菜「本島現流海魚 海大黑虎蝦 白酒烏魚子醬汁」，選用每日現流漁獲搭配黑虎蝦，透過香煎方式呈現魚肉細嫩與海蝦鮮甜。醬汁以白酒與烏魚子細火熬製，融合酒香與海味的深度層次。