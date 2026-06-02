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泰國旅遊只用信用卡刷卡！台灣旅客沒帶現金被遣返

▲不少有經驗旅客提醒，去泰國旅遊除了準備現金外，也應攜帶飯店訂房紀錄、住宿地址及聯絡方式等文件，以便海關查驗。（示意圖／記者陳致宇攝）

泰國入境官方規定曝光！個人至少備妥2萬泰銖

▲根據泰國移民局規定，觀光旅客需具備足夠旅遊資金，個人至少須攜帶2萬泰銖、家庭至少4萬泰銖現金或等值貨幣備查。（圖／翻攝自Pattaya Mail）

泰國入境規定近期再度引發討論，一名台灣旅客赴曼谷旅遊時，因未攜帶規定金額現金，入境時遭海關抽查，最終被拒絕入境並遣返回台。事件曝光後引發大批網友熱議，不少人直呼：「不要拿旅程賭運氣。」根據泰國移民局規定，觀光旅客須準備至少2萬泰銖、家庭至少4萬泰銖的現金或等值貨幣作為財力證明，海關雖採隨機抽查，但確實擁有最終准駁權。除了現金外，旅客也建議備妥飯店訂房紀錄、住宿資訊等文件，以免入境時臨時遭查驗影響行程。有網友日前在Threads發文表示，已經超過兩年沒到泰國旅遊，好奇詢問近期入境泰國時，海關是否真的會檢查旅客身上是否攜帶2萬泰銖或等值貨幣現金，希望聽聽最近赴泰國旅遊民眾的經驗分享。貼文曝光後，很快吸引大批網友留言，其中有人貼出臉書社團上的最新案例。原PO坦言，一開始還以為朋友在開玩笑，進一步詢問才知道，朋友入境時剛好被海關抽中檢查，結果身上沒有攜帶任何現金。「出發前我就提醒他換一點現金帶著，他一直說不用啦，刷卡就好、手機支付很方便。」沒想到最後真的因為無法提出財力證明而遭拒絕入境。消息傳出後，不少網友紛紛留言勸世，「問就是帶著吧」、「帶著安心，花不完再帶回來就好」、「才2萬泰銖而已，真的被遣返才欲哭無淚」、「每次看到有人問這個問題，都很好奇帶現金有這麼困難嗎？照規定準備不就好了」。也有旅客分享自己的經驗指出，、「前幾天剛回來，雖然沒被查，但我還是有帶現金，而且泰國很多地方其實還是現金比較方便」。另有網友提醒，如果是以台幣搭配泰銖湊足規定金額，最好預留一些空間，「我是帶泰銖加台幣超過等值2萬泰銖，建議多準備1、2千元台幣比較保險，避免匯率換算後不足」。事實上，依據泰國移民局現行規定，海關確實保有隨機抽查旅客財力證明的權力。一般觀光客或免簽旅客入境時，個人須備妥至少2萬泰銖現金或等值貨幣，家庭旅客則須準備至少4萬泰銖；若是申請落地簽證，所需財力證明金額則更高。雖然實務上並非每位旅客都會被查驗，但一旦遭抽查卻無法提出足夠財力證明，就有可能被認定不符合入境條件。除了現金之外，泰國移民局也提醒，旅客最好一併準備住宿訂房紀錄、在泰國的聯絡地址與聯繫方式等資料備查。由於海關仍擁有最終入境准駁權，建議出發前先確認相關規定，備妥每人至少2萬泰銖、每戶至少4萬泰銖的現金或等值貨幣，並誠實申報相關資料，才能避免落地後因文件或財力證明不足，讓旅程還沒開始就提前結束。