美國與伊朗的談判仍陷僵局，由於不滿盟友黎巴嫩遭以色列打擊，伊朗威脅要中斷與美國的外交談判，使中東局勢緊張升級。外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）因不滿以色列升級在黎巴嫩的軍事行動，在1日的一通電話會議中，對以色列總理納坦雅胡飆罵一連串髒話，甚至怒嗆「你他X的到底在搞什麼鬼？」

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根據Axios報導，1日稍早，伊朗因不滿以色列在黎巴嫩的行徑，威脅要退出與美國的談判。這掀起川普的不滿。據兩名美國官員與另一名聽取過通話簡報的知情人士透露，川普在1日進行電話會談時，對納坦雅胡破口大罵，不僅稱納坦雅胡「瘋了」，還指責他忘恩負義。川普還聲稱是自己幫忙才讓納坦雅胡免受牢獄之災。這指的是川普在納坦雅胡涉嫌貪腐案審判期間所給予的支持。

兩名消息人士透露，川普在電話中痛罵納坦雅胡「瘋了」，並指責他忘恩負義。

一名美國官員透露，川普正告納坦雅胡，如果真的實踐揚言轟炸黎巴嫩首都的威脅，將會讓以色列在國際上更加孤立。官員轉述了川普在電話中怒罵的內容，他當時痛罵納坦雅胡：「你他X的到底在搞什麼鬼？你真的是他X的瘋了。要不是老子我，你早就被抓去關了。我這是在救你的小命欸。現在兩面不討好，每個人都討厭你，大家也因為這件事討厭以色列。」

有一名消息人士表示，川普在跟納坦雅胡通話時，簡直是「氣炸了」。

美國官員表示，川普理解持續向以色列發射火箭彈，以色列有權進行自衛，但他認為納坦雅胡近幾日的反擊行動已出現過度升級的情況。

除揚言攻擊貝魯特外，以色列近期也持續擴大在黎巴嫩南部的地面軍事行動。另一名美國官員透露，川普尤其擔憂大量黎巴嫩平民傷亡，並反對以軍為了消滅單一真主黨指揮官而摧毀整棟建築的做法。

據一名以色列官員說法，在川普施壓後，以色列目前已不再計畫對貝魯特境內的真主黨目標發動攻擊。

值得注意的是，川普與納坦雅胡雖然過去曾多次發生激烈爭執，但雙方在伊朗問題及其他區域安全議題上仍保持密切協調。一名官員指出，這次通話是川普重返白宮後，與納坦雅胡之間最緊張的一次對話之一。

有分析指出，川普此次動怒的重要原因，在於以色列升高黎巴嫩衝突的行動，可能導致華府與伊朗之間的談判破局。在通話結束後，川普隨即於其社群平台發文表示，美伊談判仍在「快速推進」之中。

事實上，以色列與真主黨之間的停火協議已於4月17日正式生效，並在美國居中斡旋下延長45天。然而，即使雙方名義上進入停火階段，以軍針對黎巴嫩境內目標的空襲行動仍未完全停止。

根據黎巴嫩衛生部公布的數據，自3月2日以來，黎巴嫩境內已有超過3400人在衝突中喪生，顯示停火協議雖然降低全面戰爭風險，但雙方敵對行動仍未真正畫下句點，也讓區域局勢持續籠罩在不穩定陰影之

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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...