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效力底特律老虎隊的23歲台灣好手「怪力男」李灝宇今（2）日打出大聯盟代表作！此役他先發出任第8棒二壘手，不僅在比賽中段敲出驚天動地的反方向陽春全壘打，單場更完成雙安演出，並兩度策動關鍵雙殺，其中一記防守美技更榮登MLB官方社群。雖然老虎牛棚在比賽後段遭遇光芒頑強抵抗、一度讓5分領先縮小至1分差，但最終老虎仍以10：9驚險獲勝，成功拉倒美東龍頭光芒隊，並中止了近期的4連敗。總計李灝宇此役。他在6局上頂住2好0壞的絕對劣勢，將一顆94.7英里（約152.4公里）的外角速球推打成右外野反方向陽春砲，大聯盟生涯第2轟出爐；不只棒子火燙，他守備端的存在感更是不遑多讓，5局下半面對一記二壘中線強勁滾地球，他展現過人位移將球攔下後，在行進間極其流暢地利用「手套傳球」拋給游擊手完成4-6-3雙殺，神乎其技的防守隨即吸引大聯盟官方社群目光，以「The glove flip ????」為題發文大讚。隨後他在7局下再度策動雙殺、8局上率先敲安達成單場雙安並跑回分數，雖然8局下防守時一度發生傳球失誤，但依舊瑕不掩瑜，成為老虎此役攻防兩端的焦點球星。此役作客坦帕灣的老虎隊打線在開局就展現強大破壞力。首局先靠著格林（Riley Greene）的二壘安打敲開得分大門，第3局更由丁格勒（Dillon Dingler）、卡本特（Kerry Carpenter）、格林連續開轟，上演震撼全場的「背靠背靠背（Back-to-Back-to-Back）」單局3轟。5局上丁格勒再度炸裂完成單場雙響砲，加上李灝宇6局上的陽春彈持續輸出火力，讓老虎在比賽前段一度以8比2遙遙領先。不過，美東龍頭光芒隊的韌性相當十足，在6局下先靠著維拉德（Ryan Vilade）的3分砲追近。雖然老虎8局上靠著李灝宇的安打火種再添2分保險，但光芒隊在8局下展開海嘯反撲，藉由連續安打與老虎守備亂流單局猛灌4分，將戰局硬是逼入1分差的極度緊張狀態。所幸9局下半老虎牛棚投手魏斯特（Will Vest）及時回神鎖定戰局，沒讓光芒上演逆轉秀，老虎最終克服尾盤亂流，以10：9驚險拉倒美東老大，成功中止近期的4連敗。