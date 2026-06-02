我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翠絲從《玩具總動員2》登場，一直到第5集終於當上主角，觀眾會更清楚她的故事。（圖／翻攝自IMDb）

▲《玩具總動員5》會出現泰勒絲打造的新歌，讓歌迷與影迷都感到興奮。（圖／翻攝自 IG@taylorswift）

▲泰勒絲不但在忙著籌辦婚禮，還又為《玩具總動員5》推出新歌。（圖／美聯社／達志影像）

今夏最受矚目的動畫大片《玩具總動員5》請來重量級幫手：樂壇天后泰勒絲。她為片子打造新歌〈I Knew It, I Knew You〉，走回出道時的鄉村樂曲風，唱出片中女牛仔玩偶翠絲的心聲。翠絲在本集中地位升級至主角的位置，由泰勒絲來詮釋其心境，不做第二人想，她也留言表示，從5歲看第一集《玩具總動員》，就很想幫這些角色創作歌曲，終於美夢成真。《玩具總動員5》與泰勒絲的合作，打從今年4月就開始有隱晦的預告，泰勒絲的名字簡寫和《玩具總動員》系列剛好都是TS，但廣大粉絲直到近日在全美各地看到大看板，上面顯示TS字樣加上13朵卡通圖案雲朵，才意識到是跟泰勒絲有關，因為13是她的代表幸運數字。《玩具總動員5》編導安德魯史坦頓也表示能找到泰勒絲幫該片寫歌，意義非凡，而她對翠絲的理解讓這首歌與該系列緊密連結。泰勒絲近期正在籌備盛傳7月初要舉行的婚禮，〈I Knew It, I Knew You〉將是她婚前獻給粉絲的禮物之一，配合《玩具總動員5》聚焦在翠絲這個角色上，女性的力量再一次被突顯，也是她轉進流行音樂領域後，再次回歸出道之初的鄉村樂曲風之作。她坦言：「我很幸運能先睹為快『玩具總動員5』，也馬上就愛上這部電影，回到家就寫好了這首歌。」從《玩具總動員2》就登場的翠絲，直到第5集才成為主角，編導首度有機會向觀眾詳細講她的故事，根據《綜藝報》透露，片子的開場半小時，就已經很明顯讓翠絲成為情節的中心，她將體會「被遺棄」的議題，會是很感性的歷程。因而在這一集中，玩具們的主人邦妮，整天沉迷在玩平板電腦「莉莉板」，把玩具丟在一旁，才會讓翠絲格外不安，覺得要趕快解決這個問題。有意思的是，《玩具總動員5》如何定位莉莉板這個象徵高科技改變人類生活的角色？編導透露在電影公司中，有不少人希望她被塑造成片中的反派，但最終編導不認為她是反派，也承認在生活中很難拋開所有的高科技工具，結局似乎耐人尋味。《玩具總動員5》將於6月17日全台上映，泰勒絲的新歌則會於6月5日上架。