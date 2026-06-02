空軍飛行訓練指揮部一架T-34初級教練機今（2）日上午於高雄岡山基地執行訓練任務期間不幸失事墜毀，造成機上2名中校飛官殉職。事故發生後，橋頭地檢署立即啟動調查程序，由主任檢察官施家榮、鄭子薇及外勤檢察官許亞文組成專案小組，會同憲兵隊、高雄市警局岡山分局偵查隊及空軍相關單位，趕赴空軍飛行訓練指揮部與失事現場進行勘驗，全面釐清事故原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲T-34初級教練機因不明原因失控墜落，機體瞬間起火燃燒，畫面疑似為尾翼殘骸。（圖／翻攝@anti_soldier）
▲T-34初級教練機因不明原因失控墜落，機體瞬間起火燃燒，畫面疑似為尾翼殘骸。（圖／翻攝@anti_soldier）
據了解，失事機型為隸屬岡山基地的T-34初級教練機，機號3414，當時由盧姓中校及過姓中校共同執行模擬發動機失效航線訓練任務。不料，飛機於上午8時8分許因不明原因失控墜落，重摔於基地內草坪區域，機體瞬間起火燃燒，現場濃煙密布，救援人員獲報後迅速趕抵搶救，但2名飛官仍不幸當場殉職。

事故發生後，空軍已成立專案小組展開飛安調查，並同步蒐集相關飛行紀錄及機體殘骸資料，釐清失事原因。橋頭地檢署表示，接獲通報後已第一時間指派檢察官進駐調查，除前往事故現場進行勘驗外，也將依法辦理後續相驗程序，並配合空軍飛安調查單位共同釐清墜機原因。

更多「教練機失事」相關新聞。

相關新聞

何需這種台北市長？蔣萬安淪幕僚操控　她吐槽：蔣稿機、殷瑋答

T-34失事2飛官殉職　賴清德悲痛下令：盡速查明失事原因

T-34教練機服役40年缺救命彈射椅　空軍預計2033年汰換

T-34失事2飛官殉職！國民黨沉痛哀悼：政府應從優撫卹

林翊涵編輯記者

新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...