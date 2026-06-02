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▲T-34初級教練機因不明原因失控墜落，機體瞬間起火燃燒，畫面疑似為尾翼殘骸。（圖／翻攝@anti_soldier）

空軍飛行訓練指揮部一架T-34初級教練機今（2）日上午於高雄岡山基地執行訓練任務期間不幸失事墜毀，造成機上2名中校飛官殉職。事故發生後，橋頭地檢署立即啟動調查程序，由主任檢察官施家榮、鄭子薇及外勤檢察官許亞文組成專案小組，會同憲兵隊、高雄市警局岡山分局偵查隊及空軍相關單位，趕赴空軍飛行訓練指揮部與失事現場進行勘驗，全面釐清事故原因。據了解，失事機型為隸屬岡山基地的T-34初級教練機，機號3414，當時由盧姓中校及過姓中校共同執行模擬發動機失效航線訓練任務。不料，飛機於上午8時8分許因不明原因失控墜落，重摔於基地內草坪區域，機體瞬間起火燃燒，現場濃煙密布，救援人員獲報後迅速趕抵搶救，但2名飛官仍不幸當場殉職。事故發生後，空軍已成立專案小組展開飛安調查，並同步蒐集相關飛行紀錄及機體殘骸資料，釐清失事原因。橋頭地檢署表示，接獲通報後已第一時間指派檢察官進駐調查，除前往事故現場進行勘驗外，也將依法辦理後續相驗程序，並配合空軍飛安調查單位共同釐清墜機原因。