我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於底特律老虎隊的台灣旅美強打李灝宇，今（2）日在面對坦帕灣光芒隊的比賽中，展現了極佳的競技狀態。他不但在守備端以精湛的美技驚豔全場，更在第6局擊出了一發反方向陽春全壘打。當皮球飛越全壘打牆的瞬間，李灝宇在跑壘過程中情緒完全釋放，露出燦爛笑容並激動吶喊，此舉也讓螢幕前的台灣球迷感動萬分，紛紛在社群媒體上刷出「777」與祝賀訊息。李灝宇此役表現全面，不僅在第5局以高難度的手套翻球美技（glove flip）化解對手攻勢，更在第6局的第3打席面對右投馬丁（Trevor Martin），大棒一揮將一顆94.7英哩的四縫線速球掃成右外野方向陽春砲。這發全壘打擊球初速達97.8英哩、飛行距離361呎、仰角33度，是李灝宇本季個人第2轟。這是李灝宇自4月27日對陣紅人隊後，睽違已久的再次開轟。當他跑過二壘確認球已過大牆後，心中的壓力似乎也隨之消散，他忍不住情緒激動地對著老虎隊休息室大吼一聲「Let's Go」，臉上展現出燦爛的笑容，這份久違的振奮感也感染了現場的隊友與球迷。整場比賽李灝宇合計5打數繳出2支安打，貢獻1分打點，其中第8局更在跑回本壘得分後，幫助老虎隊將領先優勢擴大至8：2，成為球隊最終獲勝的關鍵功臣。球迷們見到李灝宇近期在打擊低潮中仍保持韌性，今日終於繳出爆發性表現，紛紛感動表示：「終於等到了！」、「剛起床就看到美技跟全壘打，賺爛了！」隨著今日這場「傳奇之戰」般的亮眼演出，李灝宇不僅展現了在大聯盟舞台上的抗壓性，也用手中的棒子證明了自己的實力。台灣球迷持續關注他的表現，期待他能延續這股氣勢，在接下來的賽季中持續突破自我。