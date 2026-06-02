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岡山基地1架T-34型教練機，今（2）日上午8時許在執行模擬發動機失效航線訓練任務時，不慎於跑道墜落，造成2名飛官殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。對此民進黨團幹事長莊瑞雄表示，這不是第一次發生，除了對家屬慰問哀悼之意，更要求國防部，尤其空軍對相關訓練、維保飛安管理機制好好徹查，這其實也是對國人交代，最主要是這種事情，「不應該好像一陣子就發生一件，徹底原因必須要給國人交代」。對於2飛官出勤殉職，莊瑞雄說，對不幸事件表達對家屬最大的哀悼跟慰問，其實這種事件不是第一次發生，空軍、國防部更應該好好調查整個相關訓練、飛安管理機制與維修保護好好做調查，如何讓飛行員在最安全的環境之下執行任務，這比去買更多先進武器還要重要，有先進武器，也還要有優秀飛行員、官兵。莊瑞雄表示，這不是第一次發生，除了對家屬慰問哀悼之意，更要求國防部，尤其空軍對相關訓練、維保飛安管理機制好好徹查，這其實也是對國人交代，最主要是這種事情，不應該好像一陣子就發生一件，徹底原因必須要給國人交代。