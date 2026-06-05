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桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，遭學生台下喊「新店市長」揶揄，引發桃園市議員詹江村不滿，並在臉書發文痛批，隨後遭網友與綠營民代質疑是網路霸凌，武陵學生代表更發起全校連署要求公開道歉。面對輿論風波，詹江村不僅遭到綠營圍剿，連同黨也不領情，今（5）日他在臉書連發兩篇貼文表示，為了不影響張善政選情，這次他考慮不領國民黨政黨推薦書。詹江村吐露委屈，直言自己是評論畢業典禮嗆聲、學生再Po網的風氣不可長，並非為了張善政出氣，過程中也有武陵家長會長、校友會及許多家長支持。他指出，有政治評論員認為他會害了張善政，因此為了不影響國民黨年輕選票與張善政的選情，「這次我考慮不領政黨推薦書」，他希望不要因為政黨因素而影響大局，並呼籲支持他的好友們能繼續幫忙拉票。第二篇貼文詹江村更以「劃開肚皮證明一碗涼粉」來形容自身清白，慎重說明自己沒有公布學生個資、沒有霸凌、沒有公審，也沒有要學生道歉，並發下重誓：「以上只要任何人提出證據，我即刻遞出辭呈辭掉議員。」強調自己不是為張善政護航，說的是全國現象，只是委屈地為每一則造謠新聞闢謠，呼籲媒體不要再造謠，藍營同袍明察秋毫，最後更向黨內喊話：「同袍們揮揮衣裳不必相送，我們後會有期。」