任天堂Switch2上市後買氣一度相當火熱，不過隨著日本市場率先調漲售價，銷售表現也立刻出現劇烈變化，根據《Fami通》統計，Switch 2在日本漲價後第一週，單週銷量僅剩31751台，對比漲價前一週247880台，暴跌約87%。台灣恐怕也逃不過漲價，日前台灣任天堂官網已公告， Switch2會在9月起變更建議售價。
日本5月25日率先漲價 Switch2漲幅約20%
任天堂日本官方先前公告，因應市場環境變化與全球事業展望，日本地區Switch系列主機， 5月25日起調整建議售價，調漲約1萬日圓，約2000元台幣，漲幅約20%。不只Switch2受到影響，Switch OLED、一般版Switch、Switch Lite等機型也同步調整價格。
漲價後第一週日本單週銷量暴跌87%
漲價效應也很快反映在銷售數字上，根據《Fami通》硬體銷售統計，Switch2在5月25日至5月31日日本賣出31,751台；但漲價前一週，Switch 2銷量高達247880台，銷量大減約87%。不過，這並不代表Switch 2需求立刻崩盤，因為漲價前一週剛好是新價格生效前最後一週，市場很可能出現玩家趕在漲價前搶買的情況，導致前一週銷量被大幅墊高。
台灣任天堂官網公告9月起預定調整
台灣玩家最關心的，莫過於Switch2是否也會跟進漲價，台灣任天堂官網已在公告中指出，「Nintendo Switch2預定於2026年9月起變更建議售價」，似乎已經確定會漲價了，至於是否會跟進日本調漲20%，就還是要看台灣官方如何決定了，有意願下單的民眾趁現在先買會比較划算。
我是廣告 請繼續往下閱讀
任天堂日本官方先前公告，因應市場環境變化與全球事業展望，日本地區Switch系列主機， 5月25日起調整建議售價，調漲約1萬日圓，約2000元台幣，漲幅約20%。不只Switch2受到影響，Switch OLED、一般版Switch、Switch Lite等機型也同步調整價格。
漲價效應也很快反映在銷售數字上，根據《Fami通》硬體銷售統計，Switch2在5月25日至5月31日日本賣出31,751台；但漲價前一週，Switch 2銷量高達247880台，銷量大減約87%。不過，這並不代表Switch 2需求立刻崩盤，因為漲價前一週剛好是新價格生效前最後一週，市場很可能出現玩家趕在漲價前搶買的情況，導致前一週銷量被大幅墊高。
台灣任天堂官網公告9月起預定調整
台灣玩家最關心的，莫過於Switch2是否也會跟進漲價，台灣任天堂官網已在公告中指出，「Nintendo Switch2預定於2026年9月起變更建議售價」，似乎已經確定會漲價了，至於是否會跟進日本調漲20%，就還是要看台灣官方如何決定了，有意願下單的民眾趁現在先買會比較划算。