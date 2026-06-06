任天堂Switch2上市後買氣一度相當火熱，不過隨著日本市場率先調漲售價，銷售表現也立刻出現劇烈變化，根據《Fami通》統計，Switch 2在日本漲價後第一週，單週銷量僅剩31751台，對比漲價前一週247880台，暴跌約87%。台灣恐怕也逃不過漲價，日前台灣任天堂官網已公告， Switch2會在9月起變更建議售價。

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日本5月25日率先漲價　Switch2漲幅約20%

任天堂日本官方先前公告，因應市場環境變化與全球事業展望，日本地區Switch系列主機， 5月25日起調整建議售價，調漲約1萬日圓，約2000元台幣，漲幅約20%。不只Switch2受到影響，Switch OLED、一般版Switch、Switch Lite等機型也同步調整價格。

▲日本Switch 2漲價幅度大約為台幣2000元。（圖／Alvaro Reyes by Unsplash）
▲日本Switch 2漲價幅度大約為台幣2000元。（圖／Alvaro Reyes by Unsplash）
漲價後第一週日本單週銷量暴跌87%

漲價效應也很快反映在銷售數字上，根據《Fami通》硬體銷售統計，Switch2在5月25日至5月31日日本賣出31,751台；但漲價前一週，Switch 2銷量高達247880台，銷量大減約87%。不過，這並不代表Switch 2需求立刻崩盤，因為漲價前一週剛好是新價格生效前最後一週，市場很可能出現玩家趕在漲價前搶買的情況，導致前一週銷量被大幅墊高。

台灣任天堂官網公告9月起預定調整

台灣玩家最關心的，莫過於Switch2是否也會跟進漲價，台灣任天堂官網已在公告中指出，「Nintendo Switch2預定於2026年9月起變更建議售價」，似乎已經確定會漲價了，至於是否會跟進日本調漲20%，就還是要看台灣官方如何決定了，有意願下單的民眾趁現在先買會比較划算。

▲想買Switch 2要快！根據台灣任天堂官網公告，預計9月會調整售價。（圖／翻攝官網）
▲想買Switch 2要快！根據台灣任天堂官網公告，預計9月會調整售價。（圖／翻攝官網）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...