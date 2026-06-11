我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）與馬傑森當年戀情曝光後，礙於球團禁愛令的緣故，短短2個月就宣告分手，近日兩人被拍到牽手逛街，疑似轉地下情。（圖／林襄IG@95_mizuki）

林襄與樂天桃猿球員馬傑森戀情在3年前曝光後，隨後轉談地下情，兩人近日遭週刊拍到十指緊扣過馬路，甜蜜模樣看似依舊熱戀中。對此，身為林襄「師父」的沈玉琳，今受訪時表示祝福，更放話如果結婚就包20萬，十分慷慨！此外，先前沈玉琳也曾脫口風田如果結婚要包12萬，對方去年與圈外女友結婚，沈玉琳則笑說自己被風田追討紅包。林襄與馬傑森當年戀情曝光後，礙於球團禁愛令的緣故，短短2個月就宣告分手，近日兩人被拍到牽手逛街，似乎並沒有分手，而是轉往地下情。對此，沈玉琳今受訪時表示認識林襄時，對方才20初頭歲，轉眼間27、8歲已到了適婚年齡，認為馬傑森也是好青年，在球隊成績也越來越好，是值得祝福的一對。沈玉琳給予祝福說：「如果他們能修成正果的話，紅包一定是大方給出去，畢竟是自己的徒弟。」放話如果林襄結婚就包20萬紅包。另外，沈玉琳曾承諾風田，如果結婚會包12萬，「結果那天在西門町，他還真的跑來跟我追討，我說你又沒辦婚禮。」風田則表示會辦婚禮，沈玉琳笑說：「那我就先付他訂金1200，如果真的有辦婚禮，我再包12萬。」讓眾人聽了笑翻。沈玉琳相當看好林襄與馬傑森的戀情，被問到私下是否曾見過男方？沈玉琳則透露林襄非常低調、並注重隱私，自己都是從新聞上看到畫面。不過，沈玉琳也鼓勵啦啦隊員們要有懂得自己賺錢，不要看男人的臉色，「你這樣會失去自我，不要當伸手牌，女生踏入婚姻前要有自己的謀生能力。」不管嫁入豪門或是一般家庭，都要有經濟能力，否則踏入婚姻也會處於不對等的關係。對於戀情經紀公司回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心」。