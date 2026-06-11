OLIVE YOUNG四大自有品牌宣布登台！將獨家在康是美「設立OLIVE YOUNG專區」，預計年底擴至120家門市，包括彩妝colorgram、wakemake以及保養品牌BIOHEAL BOH、BRINGGREEN，產品線共計有逾300款商品來台，未來保養品會與韓國同步上新品，主打台韓美妝零時差。

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OLIVE YOUNG進駐台灣！自有品牌在康是美設置專區

OLIVE YOUNG為韓國知名彩妝保養通路，是旅客到韓國必逛的商店之一，而OLIVE YOUNG長年熱銷、四大代表性自有品牌，也宣布在去年底於台灣康是美設立「品牌專區」，包含開架醫美修護天花板「BIOHEAL BOH」、天然植萃保養品牌「BRINGGREEN」、韓妞最愛潮流彩妝「colorgram」 以及彩妝師指定專業彩妝「wakemake」。

康是美總經理王寶銘表示，希望不只是把產品帶進台灣，而是讓韓國彩妝流行趨勢進到台灣，消費者不用飛出國就能0距離買到OLIVE YOUNG熱銷商品，目前全台康是美都已經買得到OLIVE YOUNG四大自有品牌商品，預計年底會在120家門市設置專區。

OLIVE YOUNG業者也出席記者會提到，很開心可以讓台灣粉絲在康是美買到我們的商品，這四個品牌在韓國OLIVE YOUNG銷售相當火熱，是營業額擔當，在韓國銷量好的情況下，也相信會在台灣創下佳績。

▲康是美總經理王寶銘（左2）表示，希望不只是把產品帶進台灣，而是讓韓國彩妝流行趨勢進到台灣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲康是美總經理王寶銘（左2）表示，希望不只是把產品帶進台灣，而是讓韓國彩妝流行趨勢進到台灣。（圖／記者鍾怡婷攝）
OLIVE YOUNG免出國就能買！台灣引進超過300款彩妝保養品

台灣韓系美妝品牌代理商AKWG億泰國際總經理姚雨希提到，本次引進的四大品牌長年在韓國熱銷，未來也會極力促成其他品牌來台。目前四個自有品牌共計有300款商品在台灣上架，年底保養品類會跟韓國同步上新10至15項新品，彩妝則是以選品為主。

定價方面，由於進到台灣需要支付關稅，因此官方定價略高於韓國，不過若聰明搭配優惠檔期，以及旅遊經費的成本，其實跟到韓國買是差不多的。

▲colorgram 韓妞最愛潮流彩妝，進駐台灣康是美。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲colorgram 韓妞最愛潮流彩妝，進駐台灣康是美。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲BIOHEAL BOH主打科研技術，結合韓國醫美級保養科技與高效修護成分。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲BIOHEAL BOH主打科研技術，結合韓國醫美級保養科技與高效修護成分。（圖／記者鍾怡婷攝）
OLIVE YOUNG進駐台灣必買商品！李多慧、籃籃同款

今（11）日康是美記者會也邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃現身站台，突擊開箱兩人隨身化妝包，李多慧同款必買有「wakemake 16色眼影盤」跟有wakemake 水光感的唇釉。

而特別重視「養膚」的籃籃則推薦，「BIOHEAL BOH 維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」，加上緊致面霜「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌面霜」拉提，讓臉部線條更立體！

歡慶品牌進駐，康是美即起也推出「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌彈力經典限量組合」，包括BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌面霜50ml、3D全方位緊實提拉益生菌彈力精華液15ml、3D全方位緊實益生菌噴霧20ml，市價1100元，全台限量發售。

▲康是美記者會也邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃現身站台，突擊開箱兩人隨身化妝包。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲康是美記者會也邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃現身站台，突擊開箱兩人隨身化妝包。（圖／記者鍾怡婷攝）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...