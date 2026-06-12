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2026世界盃足球賽於台灣時間12日凌晨正式點燃戰火，地主國墨西哥在8萬名主場球迷的助威下，以2：0輕取南非，順利奪下開門紅。然而這場備受矚目的開幕戰，內容卻不如預期，全場不僅出現3張紅牌，南非隊實力明顯不如墨西哥，雖想勉強站成和局卻心有餘而力不足，知名球評詹俊賽後斷言墨西哥拿下A組的小組第一應該不成問題。這場失利使得南非隊想要從A組出線晉級淘汰賽階段變得非常困難。 根據美國媒體《The Athletic》的預測，這種情況發生的機率僅有62%，他們必須在下一場比賽中擊敗捷克共和國。本屆世界盃開幕戰呈現一面倒態勢，世界排名第13的墨西哥對決排名第61的南非，雙方實力存在顯著差距。墨西哥從開賽便全面壓制，反觀南非隊為了求穩，刻意變陣改打5後衛，甚至未派出主力前場三叉戟，顯然是企圖以「死守」逼和地主。面對墨西哥犀利的逼搶，南非隊不僅控球率全面崩盤，禁區防線更是連連失守。對於南非隊的表現，著名球評詹俊在賽後直言：「這是一場實力懸殊的較量，結果不出意外，但沒想到的是紅牌比進球還多。南非隊戰術保守，面對墨西哥的強勢逼搶毫無招架之力，不僅進攻乏術，還賠上了兩張紅牌。」反觀墨西哥隊，在阿茲特克體育場踢得相當從容。詹俊指出，墨西哥隊展現了身為東道主的強大底氣，不僅主力得分點基尼歐尼斯（Julián Quiñones）與希門尼斯（Raúl Jiménez）雙雙破門，展現頂級終結能力，後腰利拉（Érik Lira）在中場的調度也相當出色。詹俊點評道：「墨西哥隊踢得遊刃有餘，真功夫甚至還沒完全使出來。以這樣的陣容深度與穩定發揮來看，他們爭取小組第一的位置非常穩了。」這場比賽戲劇性十足，南非隊在下半場崩盤，僅花費35分鐘就領到2張紅牌；墨西哥隊亦不遑多讓，終場前同樣賠上1張紅牌。整場比賽共祭出3張紅牌，堪稱本屆世界盃最「火爆」的揭幕戰，也讓不少熬夜觀賽的球迷對南非隊的紀律大失所望。墨西哥在取得開門紅後，將於6月19日迎戰韓國隊，隨後於6月25日進行小組賽最終戰對陣捷克。以目前的狀態與詹俊的分析來看，這支地主勁旅若能持續保持此種強勢，極有機會以小組第一的姿態，強勢闖入淘汰賽階段。