被譽為全台最難訂位吃到飽餐廳的「島語」，繼台北店、高雄店、桃園店之後，全台第四家分店「台中店」則進駐台中漢神洲際購物中心，漢來美食宣告，台中店將於7月18日正式開幕，但是「開始接受預訂日期」則尚未公布，島語餐價為每人1490元～2090元+10%。如何訂位與必吃菜色先看。

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「島語」自助餐廳去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北大巨蛋新據點，其中台中店確定將於7月18日正式開幕。目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，

▲最難訂位吃到飽「島語」自助餐廳，去年12月開設桃園台茂店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲最難訂位吃到飽「島語」自助餐廳，去年12月開設桃園台茂店。（圖／記者葉盛耀攝）
「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯  必吃菜色快速盤點

整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。

燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。

▲島語必吃的菜色包含雪蟹腳、沙公等海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲島語必吃的菜色包含雪蟹腳、沙公等海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲島語餐價一覽（圖／漢來美食提供 www.facebook.com/grandhilai/）

▲島語餐價一覽（圖／漢來美食提供 www.facebook.com/grandhilai/）
🟡島語台中店相關資訊：
訂位平台： Inline 線上訂位 ，每月1日可預訂下下一個月之座位，而台中店可預訂日尚未公布。

餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%

訂位注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。

饗A Joy續合作名廚江振誠！7月推3道新菜　魚子醬、牛尾湯無限吃

另外，全台最高Buffet「饗 A Joy」持續與國際名廚江振誠合作年度企劃《四季交饗曲》，新一季菜單即將於7月1日迎來盛夏篇章，這一次江主廚以「海」為靈感，透過三道夏季消暑限定聯名料理，描繪出對於夏日海洋不同層次的感受。以「沙灘」、「礁石」、「深海」衍生出三道菜「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」、「清燉牛尾肉圓澄清湯」，同樣無限量享用。

▲江振誠為「饗A Joy」設計的《四季交饗曲》，以春、夏、秋、冬為主軸。（圖／饗A Joy提供www.ajoy.com.tw/）
▲江振誠為「饗A Joy」設計《四季交饗曲》系列菜色，以春、夏、秋、冬為主軸，本季新菜將於7月登場。（圖／饗賓集團提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。