被譽為全台最難訂位吃到飽餐廳的「島語」，繼台北店、高雄店、桃園店之後，全台第四家分店「台中店」則進駐台中漢神洲際購物中心，漢來美食宣告，台中店將於7月18日正式開幕，但是「開始接受預訂日期」則尚未公布，島語餐價為每人1490元～2090元+10%。如何訂位與必吃菜色先看。
「島語」自助餐廳去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北大巨蛋新據點，其中台中店確定將於7月18日正式開幕。目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，
「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯 必吃菜色快速盤點
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
🟡島語台中店相關資訊：
訂位平台： Inline 線上訂位 ，每月1日可預訂下下一個月之座位，而台中店可預訂日尚未公布。
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
訂位注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
饗A Joy續合作名廚江振誠！7月推3道新菜 魚子醬、牛尾湯無限吃
另外，全台最高Buffet「饗 A Joy」持續與國際名廚江振誠合作年度企劃《四季交饗曲》，新一季菜單即將於7月1日迎來盛夏篇章，這一次江主廚以「海」為靈感，透過三道夏季消暑限定聯名料理，描繪出對於夏日海洋不同層次的感受。以「沙灘」、「礁石」、「深海」衍生出三道菜「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」、「清燉牛尾肉圓澄清湯」，同樣無限量享用。
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整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
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訂位平台： Inline 線上訂位 ，每月1日可預訂下下一個月之座位，而台中店可預訂日尚未公布。
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
訂位注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
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