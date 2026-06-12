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2026年世界盃足球賽A組首輪由韓國強碰捷克的賽事今（12）日火熱開踢，上半戰成 0：0 平手之際，場上卻意外誕生了世界盃最具話題性的名場面。比賽第23分鐘，韓國球員在一次中場激烈逼搶中，伸手拉扯了捷克隊球員的衣服，不料這件由PUMA贊助的球衣竟然當場四分五裂，荒謬的品質讓球迷看傻眼，紛紛調侃：「最大輸家絕對是贊助商。」這起意外發生在比賽第23分鐘，韓國隊與捷克隊在中場陷入膠著糾纏。韓國後衛小將李漢範在防守時手上動作較大，順手抓了一下捷克隊15號球員蘇里奇（Matěj Jurásek）的球衣後背意圖阻擋。令人震驚的是，李漢範這輕輕一拉，捷克隊的球衣竟然瞬間大面積破裂，當場碎成好幾片，現場直接上演「手撕球衣」的限制級畫面，幸好他馬上在場邊換了一件新球衣隨後就能持續出賽。這驚人的一幕讓海內外的社群媒體瞬間炸鍋，球迷紛紛開酸：「李漢範是偷偷練了鷹爪功嗎？」、「「一件球衣的世界盃之旅就這樣提前結束了。」隨著「手撕球衣」的轉播畫面傳遍全球，捷克隊的官方球衣供應商PUMA迅速成為眾矢之的。作為四年一度、象徵最高運動科技的世界盃舞台，球衣居然不經拉扯到這種地步，崩壞的品質引來網友的吐槽。大批鄉民與球迷紛紛留言調侃：「確定不是越南路邊攤出品？」、「這年頭連中國的仿冒貨都沒這麼差，正版居然一撕就碎」、「PUMA是不是被收購了？這球衣品質不敢恭維」、「看來PUMA的股價明天準備大跌了！」除了場上的球衣插曲，本場在墨西哥瓜達拉哈拉體育場（Estadio Akron）舉行的比賽，現場氛圍也呈現奇特的一面倒。根據韓國媒體《FourFourTwo》現場報導，這座球場簡直變成了韓國隊的主場。在賽前球員進場熱身時，當地的墨西哥地主球迷對韓國球員報以極其熱烈的掌聲與歡呼；反之，捷克球員登場時卻遭到全場無情狂噓。特別是當韓國當家巨星孫興慜的名字被現場廣播介紹出場時，整個瓜達拉哈拉體育場瞬間爆發出雷鳴般的尖叫聲。看台上也隨處可見身穿熱刺或韓國7號「SON」球衣的墨西哥本地球迷，足見孫興慜風靡全球的超強魅力。