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NBA總冠軍賽G4戰況火熱，然而場外卻爆發脫序衝突。聖安東尼奧馬刺隊在紐約尼克主場吞敗後，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）與隊友在返回飯店途中，竟遭激進的尼克隊球迷投擲雞蛋及水瓶襲擊。對此，文班亞馬展現大將之風，冷靜回應此事，而紐約市警局（NYPD）也已正式介入，誓言嚴懲滋事分子。根據馬刺隊隨隊記者加爾扎（Dusty Garza）報導，在網路上流傳的影片中，尼克球迷在飯店外高聲謾罵並投擲雞蛋，目標直指文班亞馬等馬刺球員。由於媒體輿論壓力極大，紐約市警局已確認將該事件列為正式調查對象，全力緝拿涉案人員。事實上，隨著總冠軍賽進入白熱化，尼克球迷的瘋狂舉動已成警方頭痛課題。在G3賽後，警方已逮捕或傳喚多達21名鬧事球迷，罪名包括攻擊警員、非法持有武器及妨礙公務等。此外，近期還有一名馬刺隊球迷在曼哈頓遭5名尼克球迷圍毆，並被強行搶走身上的文班亞馬球衣，目前該5名嫌犯仍在逃。面對球迷的暴力挑釁，文班亞馬在G5賽前受訪時表現得相當冷靜。他表示：「我其實沒有想太多。我只看了那個丟雞蛋的影片，我不覺得有什麼好大驚小怪的。當然，這絕對不是好事，但這並不會影響到我。」他也坦言，當下除了雞蛋，巴士似乎還遭受到水瓶的投擲。「我們確實聽到了聲音，好像有瓶子砸到車上，因為車窗上有水痕。但我當時沒有特別去注意，我不覺得這有什麼影響。」這番雲淡風輕的發言，展現了這位法國超級新星超齡的成熟心理素質。隨著系列賽回到聖安東尼奧，據傳將有成千上萬的尼克球迷隨隊遠征，當地政府已如臨大敵。聖安東尼奧當地警方宣布將提升維安等級，貝克薩爾縣警長薩拉查（Javier Salazar）強調：「我們希望一切順利，但也為最壞的情況做好準備。聖安東尼奧的球迷素質與大城市不同，我們絕對會嚴格管控那些蓄意滋事的人。」面對即將到來的關鍵G5，馬刺球團已採取嚴格的維安預防措施，確保雙方球員與球迷在競技場內外的安全。儘管場外騷亂不斷，但正如文班亞馬所展現的態度，馬刺全隊已將焦點轉回球場，力求在主場頂住淘汰壓力，將系列賽戰線延長。