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台北市長蔣萬安近日喊出廢除監察院，引發外界關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨表示，蔣不回應市政議題，回的都是好像在選總統的議題，有點奇怪，他今（13）日再度表示，他只能安排他的行程，也沒辦法安排蔣萬安的行程，「我的發言只能我準備，也沒有辦法像別人一樣在操作他的發言」，暗酸蔣萬安許多議題都交由研考會主委殷瑋回應。沈伯洋上午赴在議員許淑華、洪健益、張文潔及議員參選人郭凡陪同下，前往信義區大道路關注捷運信義線東延段進度。媒體詢問，有網友認為，蔣萬安最近在議題關注上，似乎比較沒那麼關注市政？對此，沈伯洋回應，他只能安排他的行程，也沒辦法安排蔣萬安的行程，「我的發言只能我準備，也沒有辦法像別人一樣在操作他的發言」，但無論如何，他與議員今天來到這邊，就是想要知道商家的聲音、傾聽市民聲音，也關心捷運安全。沈伯洋說，他們想要關心市政，但對於現在市政府到底要怎麼做？還是他們是對監察院等議題比較關心，相信市民自有公斷；他呼籲希望蔣萬安回歸市政，「我們為市民發聲，並不是為了政治的口水，是因為我們關心這個城市」。許淑華則說，他覺得蔣萬安現非常急，因為沈伯洋實在太強，任何議題沈伯洋都有辦法深入去了解，甚至立即提出回應，但相反的，蔣萬安到現在還是講不聽，只會槓中央，其他沒有任何作為。