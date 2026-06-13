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民進黨青年部昨（12）晚赴中壢舉辦「地方執政好人才」巡迴講座，邀請桃園市長參選人黃世杰與青年朋友面對面交流，分享桃園未來發展願景，並就交通、育兒、就業及城市發展等議題進行討論。針對交通與育兒議題，黃世杰表示，交通與育兒其實息息相關，目前桃園公共運輸仍有很大的改善空間，未來將優先完善公共運輸系統，強化軌道建設與接駁整合，推動市營公車、重新規劃路網，串聯各生活圈，讓通勤更便利、生活更順暢。黃世杰表示，桃園是全台最年輕的直轄市，自2014年升格以來，人口已突破230萬人，增加超過30萬人，吸引許多年輕人與雙北家庭移居。人口成長為城市帶來活力，也讓交通、托育與居住等公共需求快速增加，如何回應青年世代期待，將是桃園下一階段的重要課題。談及城市發展，黃世杰指出，桃園擁有完整製造業供應鏈，涵蓋AI伺服器、航太及無人機等產業，未來市府應扮演整合平台角色，促進產業合作，創造更多就業機會，讓青年能夠留在桃園發展。身為土生土長的桃園人，也是三歲孩子的父親，黃世杰表示，他深刻理解年輕家庭在育兒、就業與居住上的壓力，未來將持續推動交通建設、育兒支持與產業升級政策，打造一座讓年輕人願意留下來、家庭願意扎根、夢想得以實現的城市，讓桃園成為青年世代勇敢築夢的宜居桃花源。