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▲貝克漢在世界盃期間，獲得好萊塢星星的殊榮。（圖／美聯社）

▲湯姆克魯斯（右）現身力挺好友貝克漢，隨後眾人一同去美國隊開幕戰。（圖／美聯社）

2026世界盃正如火如荼進行中，英格蘭足球傳奇貝克漢也迎來人生重要時刻，美國時間12日他正式獲得好萊塢星光大道專屬星星，成為少數獲得此殊榮的足球運動員，消息曝光後，不僅足球圈獻上祝福，大批影迷也紛紛關注這場星光熠熠的典禮。湯姆克魯斯也現身力挺好友，隨後眾人在頒獎典禮後一同前往英格爾伍德SoFi體育場，觀看美國對戰巴拉圭的比賽，2大男神現身也讓全場粉絲都尖叫。好萊塢星星頒獎典禮中，最受矚目的莫過於《不可能的任務》男星湯姆克魯斯親自出席典禮，2位國際級男神難得同框，引發現場歡呼聲不斷。湯姆克魯斯致詞時特別回憶貝克漢1996年效力曼聯時的經典超遠射進球，認為那一球改變了足球歷史，也讓全世界認識這位英格蘭球星。湯姆克魯斯也提到貝克漢在1998年世界盃期間展現的招牌香蕉球技術，甚至催生出經典電影《我愛貝克漢》的誕生，他大讚貝克漢不只是足球明星，更影響了一整個世代投入足球運動，成為全球體壇最具代表性的人物之一。身為妻子的維多利亞貝克漢也登台分享心情，她笑說原本以為會是自己因為辣妹合唱團獲得星光大道殊榮，沒想到最後是丈夫率先完成這項成就，她表示這座星星代表的不只是成功，更是多年來努力與堅持的成果，能夠親眼見證這一刻格外感動。貝克漢在致詞時數度哽咽，感謝家人一路支持，並特別向兒女喊話，希望未來孫子們有機會來到星光大道，看看祖父追夢的故事。不過典禮上雖然有兒子羅密歐、克魯茲以及女兒哈珀到場，長子布魯克林卻未現身，也讓外界再度關注先前傳出的家庭失和傳聞。值得一提的是，貝克漢獲頒星光大道星星的時間點，正好碰上2026世界盃開打，典禮結束後他與好友湯姆克魯斯並未立刻離開，而是前往洛杉磯近郊的英格爾伍德SoFi體育場觀賞世界盃賽事，現場觀看美國對上巴拉圭的比賽，兩位國際巨星同框現身看台，也讓場邊球迷陷入瘋狂，不少人紛紛拿起手機拍照，意外成為比賽之外的另一個焦點。