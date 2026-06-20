韓劇《鐵拳教育》在Netflix上映後，連續兩週榮登全球非英語影集排行榜冠軍，好評如潮。《NOWNEWS今日新聞》日前已整理17歲反派演員的IG，供讀者查找，今（20）日再度統整10位劇中的正派演員IG，讓大家快速認識他們。其中一名乖乖牌好學生「鄭賢民」由男星金泰英飾演，他在劇中被媽媽強迫吃聰明藥也不反抗，更因帥氣外型被讚是本劇「最帥學生」。
1. 金武烈，飾演教權局督察羅華振。IG帳號：＠m00ut
金武烈作為男主角，飾演教權保護局的督察，因未婚妻崔佳伊遭學生刺死，讓他決心改革教育環境，才從陸軍特戰司令部特任隊上尉退役，改當教權局督察。
劇外的金武烈也是好好先生，和老婆結婚11年，感情依舊甜蜜；而他曾因兵役問題遭到抨擊，但其實金武烈有難言之隱，被判免役後，他還是決定自主從軍，不想要留下任何黑歷史。
2. 秦基周，飾演教權局督察任含琳。IG帳號：@jinkijoo
任含琳在劇中曾是校園霸凌的受害者，長大後加入陸軍特戰司令部，練就一身好功夫，跟隨曾經解救她的羅華振加入教權局，成為脾氣火爆但又很保護好學生的督察。戲外任含琳個性其實很有氣質，曾在韓國三星公司工作，還當過記者、模特兒。
3. 表志勳（藝名P.O），飾演教權局事務官奉靳代。IG帳號：@pyojihoon_official
奉靳代本來很反對加入教權局，想被調職，但在一次次臥底任務後，開始理解教權局的整治手段，進而認同這份工作，作為電腦高手的他，成為團隊最強後勤。戲外的表志勳曾是男團Block B的成員，擅長饒舌，與劇中形象反差極大。
4. 金均河，飾演監獄被判死刑的囚犯金秀謙。IG帳號：＠_kyuna___
金秀謙也是校園暴力的受害者，他憤而殺死所有霸凌他的同學才因此入獄，被判死刑。但其實金秀謙本性不壞，甚至幫羅華振嚇唬「觸法少年」，只希望他們好好改過。劇外的金均河演過《浪漫醫生金師傅3》、《稻草人》也是綠葉型演員。
5. 金泰英（又譯金台穎），飾演承硯高中學生鄭賢民。IG帳號：＠nnekorea（團體官方帳號，無個人IG）
鄭賢民被媽媽寄予厚望，希望他大學考上醫學系，媽媽因此對他相當嚴格，把他房門拆掉，每天盯著他讀書，還要他大量食用被包裝成「聰明藥」的毒品，導致他差點喪命，不過鄭賢民知道真相後並不生氣，還反過來安慰媽媽自己沒事，是非常善良的孝子。
金泰英也因為這個角色被稱讚是「最帥學生」，而他隸屬於演員男團「newname」，在2024年出道，首部參演的電視劇是《在你燦爛的季節》飾演高中棒球選手，是校草等級的人物，後勢看漲。
6. 李宇濟，飾演辰原高中學生張成九。IG帳號：@woooje
張成九在劇中被當成行動Wi-Fi分享機，還要出借自己的帳號給霸凌者點外送、借滑板車、儲值遊戲，被霸凌者抹黑後也沒人相信他，讓他只能躲在樓梯痛哭。後來張成九被教權局解救後，因發現校內販毒事件，想告知羅華振，結果被壞學生抓到，把他當成威脅羅華振的人質，在最後一集中受傷。
而李宇濟本人今年已31歲，畢業於首爾藝術大學表演系，演過韓劇《背著善宰跑》、《女神降臨》、《魔女》，還有電影《酸酸甜甜愛上你》、《我裡面的那傢伙》，雖然體態較圓潤，但演技自然，非常討喜。
7. 賀營，飾演羅華振未婚妻、辰原高中老師崔佳尹。IG帳號：@havv_y
崔佳尹在劇中因過度善待壞學生趙圭哲，抓到他販毒後仍未報警，而是自己拿著毒品去找趙圭哲對質，這才遭殘忍殺害；她的死也促使教權保護局誕生。賀營過去也多飾演配角，去年在韓劇《外傷重症中心》出演護理師，大受好評，後來才當上女主角，首部主演韓劇是《我的荒糖戀愛》，也將在今年開播。
8. 李尚熙，飾演昭演女子高中導師鄭善英。IG帳號：@sangheeya
鄭善英是韓芮梨的第二任班導，因懼怕芮梨而選擇隱忍她的囂張跋扈，最後在羅華振的鼓舞下，找回執教的初心。戲外，李尚熙是多部韓劇的最強綠葉，今年還有演另外兩部Netflix韓劇，那就是《Girigo：奪命許願》及《認罪之罪》。
9. 裴俊亨，飾演築明外語高中的第一名學生朴賢雄。IG帳號：＠mybrothergavemeaboat
朴賢雄是校內成績第一名的好學生，卻被壞老師千相烈設局陷害，他一氣之下打傷千相烈，這才引來教權局關注，事後成功洗刷清白。戲外的裴俊亨是新人演員，今年才24歲，在韓劇《弱美男英雄Class 2》也演過學生。
10. 宋詩安，飾演玄中小學的低年級導師崔智善。IG帳號：@songsiaxn
崔智善做為一年級學生的導師，本來對教學很有熱忱，卻因為班上學生金宇振的母親不停施壓與騷擾，導致她顏面神經麻痺，甚至出現憂鬱症，差點想不開。戲外的宋詩安同樣才24歲，在《申社長計劃》、《金子般我的明星》、《于氏王后》等韓劇都演過配角。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金武烈作為男主角，飾演教權保護局的督察，因未婚妻崔佳伊遭學生刺死，讓他決心改革教育環境，才從陸軍特戰司令部特任隊上尉退役，改當教權局督察。
劇外的金武烈也是好好先生，和老婆結婚11年，感情依舊甜蜜；而他曾因兵役問題遭到抨擊，但其實金武烈有難言之隱，被判免役後，他還是決定自主從軍，不想要留下任何黑歷史。
2. 秦基周，飾演教權局督察任含琳。IG帳號：@jinkijoo
任含琳在劇中曾是校園霸凌的受害者，長大後加入陸軍特戰司令部，練就一身好功夫，跟隨曾經解救她的羅華振加入教權局，成為脾氣火爆但又很保護好學生的督察。戲外任含琳個性其實很有氣質，曾在韓國三星公司工作，還當過記者、模特兒。
3. 表志勳（藝名P.O），飾演教權局事務官奉靳代。IG帳號：@pyojihoon_official
奉靳代本來很反對加入教權局，想被調職，但在一次次臥底任務後，開始理解教權局的整治手段，進而認同這份工作，作為電腦高手的他，成為團隊最強後勤。戲外的表志勳曾是男團Block B的成員，擅長饒舌，與劇中形象反差極大。
金秀謙也是校園暴力的受害者，他憤而殺死所有霸凌他的同學才因此入獄，被判死刑。但其實金秀謙本性不壞，甚至幫羅華振嚇唬「觸法少年」，只希望他們好好改過。劇外的金均河演過《浪漫醫生金師傅3》、《稻草人》也是綠葉型演員。
5. 金泰英（又譯金台穎），飾演承硯高中學生鄭賢民。IG帳號：＠nnekorea（團體官方帳號，無個人IG）
鄭賢民被媽媽寄予厚望，希望他大學考上醫學系，媽媽因此對他相當嚴格，把他房門拆掉，每天盯著他讀書，還要他大量食用被包裝成「聰明藥」的毒品，導致他差點喪命，不過鄭賢民知道真相後並不生氣，還反過來安慰媽媽自己沒事，是非常善良的孝子。
金泰英也因為這個角色被稱讚是「最帥學生」，而他隸屬於演員男團「newname」，在2024年出道，首部參演的電視劇是《在你燦爛的季節》飾演高中棒球選手，是校草等級的人物，後勢看漲。
6. 李宇濟，飾演辰原高中學生張成九。IG帳號：@woooje
張成九在劇中被當成行動Wi-Fi分享機，還要出借自己的帳號給霸凌者點外送、借滑板車、儲值遊戲，被霸凌者抹黑後也沒人相信他，讓他只能躲在樓梯痛哭。後來張成九被教權局解救後，因發現校內販毒事件，想告知羅華振，結果被壞學生抓到，把他當成威脅羅華振的人質，在最後一集中受傷。
而李宇濟本人今年已31歲，畢業於首爾藝術大學表演系，演過韓劇《背著善宰跑》、《女神降臨》、《魔女》，還有電影《酸酸甜甜愛上你》、《我裡面的那傢伙》，雖然體態較圓潤，但演技自然，非常討喜。
崔佳尹在劇中因過度善待壞學生趙圭哲，抓到他販毒後仍未報警，而是自己拿著毒品去找趙圭哲對質，這才遭殘忍殺害；她的死也促使教權保護局誕生。賀營過去也多飾演配角，去年在韓劇《外傷重症中心》出演護理師，大受好評，後來才當上女主角，首部主演韓劇是《我的荒糖戀愛》，也將在今年開播。
8. 李尚熙，飾演昭演女子高中導師鄭善英。IG帳號：@sangheeya
鄭善英是韓芮梨的第二任班導，因懼怕芮梨而選擇隱忍她的囂張跋扈，最後在羅華振的鼓舞下，找回執教的初心。戲外，李尚熙是多部韓劇的最強綠葉，今年還有演另外兩部Netflix韓劇，那就是《Girigo：奪命許願》及《認罪之罪》。
9. 裴俊亨，飾演築明外語高中的第一名學生朴賢雄。IG帳號：＠mybrothergavemeaboat
朴賢雄是校內成績第一名的好學生，卻被壞老師千相烈設局陷害，他一氣之下打傷千相烈，這才引來教權局關注，事後成功洗刷清白。戲外的裴俊亨是新人演員，今年才24歲，在韓劇《弱美男英雄Class 2》也演過學生。
10. 宋詩安，飾演玄中小學的低年級導師崔智善。IG帳號：@songsiaxn
崔智善做為一年級學生的導師，本來對教學很有熱忱，卻因為班上學生金宇振的母親不停施壓與騷擾，導致她顏面神經麻痺，甚至出現憂鬱症，差點想不開。戲外的宋詩安同樣才24歲，在《申社長計劃》、《金子般我的明星》、《于氏王后》等韓劇都演過配角。