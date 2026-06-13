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▲秦基周穿高中制服無違和。（圖／翻攝自IG@jinkijoo）

▲秦基周因《鐵拳教育》爆紅。（圖／翻攝自IG@jinkijoo）

韓劇《鐵拳教育》受到熱烈討論，劇中飾演教權局督察之一「任含琳」的秦基周，一出場就給學生下馬威，不服氣馬上「操場集合」，一言不合就扯大嗓門，形象非常鮮明，為了調查案件，秦基周打扮成高中生潛入校園，樣子甚至比飾演學生的演員還要年輕，一查才發現，秦基周竟然已經37歲了，讓劇迷驚訝不已。秦基周為了調查霸凌案件，穿上高中制服潛入校園，戴上黑框眼鏡還綁了兩根小辮子，看起來比飾演混混的學生演員還要年輕，但其實她已經37歲，讓許多人都不敢相信，不僅如此，在前幾集的回憶戲中，秦基周也有穿制服的畫面，她在高中時期也是被霸凌的對象，直到遇見金武烈出手相救，才展開了不一樣的人生。許多人都好奇秦基周的來歷，她並不是常常出現在韓劇裡面的面孔，事實上，秦基周在踏入演藝圈之前，曾在三星集團工作3年，年薪高達7000萬韓元（約新台幣170萬元），但她很快就知道那不是她要的，毅然決然地離職，當時她才25歲。後來她投入媒體業，進入SBS地方電視台擔任實習記者，又很快地，她知道這份工作也不是她最終的理想，後來她踏入演藝圈，在選角時被說「妳來不及了」，第一輪就被淘汰，只是沒想到，現在全世界都在看她演的戲呢。