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男星P.O（表志勳）近日演出夯劇《鐵拳教育》，在劇中飾演天才資訊事務官奉靳代，靠著逆齡的外型、搞笑的角色個性瞬間爆紅，但他其實本業是男團Block B的成員之一，只是這些年團員各自發展鮮少合體，讓許多粉絲紛紛敲碗回歸，而他日前也在專訪時，親口透露團體現況，強調：「Block B沒有解散，成員們總有一天會再次團聚。」表志勳近期靠著Netflix韓劇《鐵拳教育》爆紅，他在劇中飾演教權保護局成員「奉靳代」，靠著呆萌的角色魅力成功圈粉，但他可不只是演員，更是韓國人氣男團Block B出身的Rapper，不過團體成員這幾年來大家各自發展，已經好長一段時間沒有回歸了，讓粉絲擔心會不會過一陣子，團體就突然宣布解散的消息。因此表志勳在近期的訪談中表示，雖然目前主要以演員身分活動，但與Block B成員們始終保持聯繫，私下不只經常聊天，也持續針對演唱會、巡演等計畫進行研究與討論，甚至曾開會交換意見，因為大家都希望能在粉絲最期待、最喜歡的時機重新合體，再次展現屬於Block B的音樂魅力。除了談到團體回歸可能性，表志勳近期主演的Netflix影集《鐵拳教育》也獲得不少好評，他透露好友兼隊友Zico看完後大力稱讚，甚至笑說為了追劇犧牲睡眠時間，認為作品非常有趣。表志勳坦言，《鐵拳教育》對他來說意義非凡，因為他從中獲得了「可以繼續當演員」的信心與力量，即使演員事業逐漸步上軌道，他仍持續接受演技課程，並堅持每年參與一到兩部舞台劇演出，希望透過與前輩、導演合作不斷磨練演技，讓粉絲非常期待他的下一步發展。