我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金武烈（右2）憑藉《鐵拳教育》爆紅，昔日逃兵爭議也被搬上檯面。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國Netflix話題影集《鐵拳教育》開播後迅速席捲全球，不僅登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，劇中飾演教權保護局督察的金武烈更憑藉剛柔並濟的演技圈粉無數，隨著戲劇熱度持續攀升，金武烈過往經歷也再度被網友翻出討論，其中最受關注的，莫過於當年曾鬧得沸沸揚揚的「逃兵爭議」。事件發生在2010年，當時金武烈以家庭經濟困難、無法維持家人生計為由，被兵務廳判定免服兵役。然而消息曝光後，外界發現金武烈在申請免役期間仍持續從事演藝活動，累積收入高達約3億韓元，因此引發輿論質疑。部分網友認為，既然擁有穩定收入，是否仍符合免役資格，也讓事件逐漸演變成社會話題。面對爭議延燒，金武烈所屬經紀公司當時出面說明，強調外界只看到收入數字，卻忽略了他的家庭背景，據了解金武烈父親2002年因腦出血病倒後，家中經濟陷入困境，而弟弟當時正在服兵役，因此他成為家中主要經濟來源，雖然演藝工作帶來收入，但大部分資金都用於償還債務及支撐家庭開銷，生活壓力相當沉重。隨著外界質疑聲浪不斷擴大，加上兵務廳重新調查後發現審核過程存在行政疏失，金武烈最終決定親自結束這場爭議，2012年10月他選擇以現役身分自願入伍服役，希望透過實際行動平息外界批評，此舉當時也獲得部分輿論肯定，認為他願意承擔社會責任，而非持續陷入免役資格的爭論之中。經歷兵役風波後，金武烈逐漸以作品重新證明自己，陸續參演電影與戲劇累積實力，如今憑藉《鐵拳教育》再度迎來事業高峰，不少觀眾才驚覺，這位演技派男星過去曾背負如此沉重的人生故事，隨著新劇爆紅，他當年因家境問題捲入的兵役爭議，也再次成為韓國網友討論的焦點。