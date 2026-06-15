由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演的韓劇《鐵拳教育》，本月初在Netflix正式上線後，瞬間衝上熱播榜第一名，其中各位反派更是讓觀眾看得牙癢癢，《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者準備了劇中16位反派的IG，從上課直播的女高中生韓芮梨，再到九雲高中的流氓長髮男趙仁範等人應有盡有，讓您一次將這些演員存進必看清單中。
金鍾洙：干擾教保局辦事的國會議員黃基泰。
IG：＠alrun85
李奉俊：本作大BOSS趙圭哲，為了在高中校園販毒，持刀刺死自己的老師崔佳尹。
IG：@b0ngjun
李昇規：飾演國會議員兒子劉俊亨，在學校霸凌朴大錫逼得對方跳樓自殺。
IG：@gyue_ing
九雲高中流氓們
李泰煥：還沒畢業就已經混幫派的高中生張權赫。
IG：@leetaehwan0221
劉泰珠：很想被張權赫吸收加入幫派的汽車科學生，留著栗子頭。
IG：@yootaejoo
玉真旭：很想被張權赫吸收加入幫派的電機科學生，中長髮男，跟奉事收保護費還手滑揍人家。
IG：@jinuk_ok
昭演女子高中老師被霸凌案
朴敘允：網紅高中生韓芮梨，社群造謠自己看不慣的老師，使得一名老師自殺。
IG：＠shuuuuu._yn
築明外語高中段考洩題案
崔德文：排擠家世不好但成績好的學生，背後跟有權有勢家長勾搭，提前將段考題目洩漏給學生的老師千相烈。
IG：@dukmoonchoi
玄中小學家長跟蹤騷擾老師案
朴智妍：小學生金宇振的母親，以家長身分私下威脅老師，並仗著法律拿她沒辦法無法無天。
IG：@parkg
玄進中學無法無天觸法少年組
張耀勛：觸法少年四人組之首，仗著法律會保護14歲以下的青少年胡作非為，還在學校裡賣毒品。
IG：已刪除
林賢默：觸法少年四人組跟班1號
IG：＠mukiesloth
尹泰植：觸法少年四人組跟班2號
IG：＠taesik.a
崔賢俊：觸法少年四人組跟班3號
IG：＠any_junny
樂園高中校園賭博高利貸案
趙恩率：非法賭博網站經營者，同時還放高利貸的申智秀。
IG：已刪除
趙準浩：在學校裡招攬學生一起非法賭博的學生池成彬。
IG：＠junhhx_
承硯高中毒品案
徐令姬：無論如何都要兒子鄭賢民考上醫學院的極端媽媽，甚至讓兒子吃非法藥物。
IG：@02leela
辰原高中網路詐騙案
金在鮮：盜用同學成九的帳號四處作亂，還進行網路詐騙的高中生李志浩。
IG：@seon_roof
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李奉俊：本作大BOSS趙圭哲，為了在高中校園販毒，持刀刺死自己的老師崔佳尹。
IG：@b0ngjun
IG：@gyue_ing
李泰煥：還沒畢業就已經混幫派的高中生張權赫。
IG：@leetaehwan0221
劉泰珠：很想被張權赫吸收加入幫派的汽車科學生，留著栗子頭。
IG：@yootaejoo
玉真旭：很想被張權赫吸收加入幫派的電機科學生，中長髮男，跟奉事收保護費還手滑揍人家。
IG：@jinuk_ok
朴敘允：網紅高中生韓芮梨，社群造謠自己看不慣的老師，使得一名老師自殺。
IG：＠shuuuuu._yn
築明外語高中段考洩題案
崔德文：排擠家世不好但成績好的學生，背後跟有權有勢家長勾搭，提前將段考題目洩漏給學生的老師千相烈。
IG：@dukmoonchoi
玄中小學家長跟蹤騷擾老師案
朴智妍：小學生金宇振的母親，以家長身分私下威脅老師，並仗著法律拿她沒辦法無法無天。
IG：@parkg
玄進中學無法無天觸法少年組
張耀勛：觸法少年四人組之首，仗著法律會保護14歲以下的青少年胡作非為，還在學校裡賣毒品。
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林賢默：觸法少年四人組跟班1號
IG：＠mukiesloth
尹泰植：觸法少年四人組跟班2號
IG：＠taesik.a
崔賢俊：觸法少年四人組跟班3號
IG：＠any_junny
趙恩率：非法賭博網站經營者，同時還放高利貸的申智秀。
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趙準浩：在學校裡招攬學生一起非法賭博的學生池成彬。
IG：＠junhhx_
徐令姬：無論如何都要兒子鄭賢民考上醫學院的極端媽媽，甚至讓兒子吃非法藥物。
IG：@02leela
辰原高中網路詐騙案
金在鮮：盜用同學成九的帳號四處作亂，還進行網路詐騙的高中生李志浩。
IG：@seon_roof