由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演的韓劇《鐵拳教育》，本月初在Netflix正式上線後，瞬間衝上熱播榜第一名，其中各位反派更是讓觀眾看得牙癢癢，《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者準備了劇中16位反派的IG，從上課直播的女高中生韓芮梨，再到九雲高中的流氓長髮男趙仁範等人應有盡有，讓您一次將這些演員存進必看清單中。

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金鍾洙：干擾教保局辦事的國會議員黃基泰。

IG：＠alrun85

李奉俊：本作大BOSS趙圭哲，為了在高中校園販毒，持刀刺死自己的老師崔佳尹。

IG：@b0ngjun

▲李奉俊飾演趙圭哲，是本作被仇恨值最高的角色。（圖／翻攝自IG@b0ngjun）
▲李奉俊飾演趙圭哲，是本作被仇恨值最高的角色。（圖／翻攝自IG@b0ngjun）
李昇規：飾演國會議員兒子劉俊亨，在學校霸凌朴大錫逼得對方跳樓自殺。

IG：@gyue_ing

▲李昇規飾演國會議員兒子劉俊亨。（圖／翻攝自IG@gyue_ing）
▲李昇規飾演國會議員兒子劉俊亨。（圖／翻攝自IG@gyue_ing）
九雲高中流氓們

李泰煥：還沒畢業就已經混幫派的高中生張權赫。

IG：@leetaehwan0221

劉泰珠：很想被張權赫吸收加入幫派的汽車科學生，留著栗子頭。

IG：@yootaejoo

玉真旭：很想被張權赫吸收加入幫派的電機科學生，中長髮男，跟奉事收保護費還手滑揍人家。

IG：@jinuk_ok

▲左起：玉真旭、李泰煥、劉泰珠。（圖／翻攝自IG@yootaejoo）
▲左起：玉真旭、李泰煥、劉泰珠。（圖／翻攝自IG@yootaejoo）
昭演女子高中老師被霸凌案

朴敘允：網紅高中生韓芮梨，社群造謠自己看不慣的老師，使得一名老師自殺。

IG：＠shuuuuu._yn

築明外語高中段考洩題案

崔德文：排擠家世不好但成績好的學生，背後跟有權有勢家長勾搭，提前將段考題目洩漏給學生的老師千相烈。

IG：@dukmoonchoi

玄中小學家長跟蹤騷擾老師案

朴智妍：小學生金宇振的母親，以家長身分私下威脅老師，並仗著法律拿她沒辦法無法無天。

IG：@parkg

玄進中學無法無天觸法少年組

張耀勛：觸法少年四人組之首，仗著法律會保護14歲以下的青少年胡作非為，還在學校裡賣毒品。

IG：已刪除

林賢默：觸法少年四人組跟班1號

IG：＠mukiesloth

尹泰植：觸法少年四人組跟班2號

IG：＠taesik.a

崔賢俊：觸法少年四人組跟班3號

IG：＠any_junny

▲被丟進監獄教育的觸法少年4人組。（圖／翻攝自IG@mukiesloth）
▲被丟進監獄教育的觸法少年4人組。（圖／翻攝自IG@mukiesloth）
樂園高中校園賭博高利貸案

趙恩率：非法賭博網站經營者，同時還放高利貸的申智秀。

IG：已刪除

趙準浩：在學校裡招攬學生一起非法賭博的學生池成彬。

IG：＠junhhx_

▲趙準浩（左）飾演揪大家一起賭博的高中生。（圖／翻攝自IG@junhhx_）
▲趙準浩（左）飾演揪大家一起賭博的高中生。（圖／翻攝自IG@junhhx_）
承硯高中毒品案

徐令姬：無論如何都要兒子鄭賢民考上醫學院的極端媽媽，甚至讓兒子吃非法藥物。

IG：@02leela

辰原高中網路詐騙案

金在鮮：盜用同學成九的帳號四處作亂，還進行網路詐騙的高中生李志浩。

IG：@seon_roof

▲李志浩（左）和在劇中被霸凌的張成九（右）。（圖／翻攝自IG@seon_roof）
▲李志浩（左）和在劇中被霸凌的張成九（右）。（圖／翻攝自IG@seon_roof）
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...