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《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（27）日的娛樂新聞搶先看，鄭家純公開雙胞胎都是女兒，高層次超音波檢查順利過關；Super Junior成員金希澈因一句「前任會自己跪下」引爆韓網論戰；日本演員村上虹郎則因涉嫌毆傷前女友遭警方函送，主演新劇播出安排也受到影響。鄭家純2022年與日籍小兒科醫師Akira結婚，今年4月宣布懷上雙胞胎，目前懷孕滿21週。她昨（26）日在社群分享喜訊，透露肚中兩個寶寶都是女兒，兩人的發育狀況良好，高層次超音波檢查也一切正常，成長進度僅相差3天。她開心表示，已開始期待7月能帶著兩個寶寶一起出遊。不過她日前也坦言孕期並不輕鬆，除了手腳水腫嚴重，若外出沒有使用托腹帶，晚上還會因腰部疼痛難以休息。韓國男團Super Junior成員金希澈近日主持JTBC戀愛實境節目《戀愛戰爭》，在討論感情相處時脫口表示「就算我沒叫，前任也會自己跪下」，讓現場的李孝利和少女時代成員俞利當場露出錯愕神情，李孝利更直言從未向男人下跪，完全無法理解這種說法。節目播出後迅速引發韓網熱議，有人認為只是綜藝效果，也有不少人批評發言不妥，更因金希澈唯一公開承認過的前女友是TWICE成員MOMO，讓不少網友產生聯想。29歲日本演員村上虹郎涉嫌於2024年間多次對當時交往中的女友施暴，造成對方受傷休養約一個月，警方已於24日依傷害嫌疑函送檢方偵辦，他接受調查時也承認讓對方受傷。經紀公司26日發表聲明致歉，表示仍在確認事件經過，並指出村上虹郎因制止對方行為時反應過當，如今本人已深刻反省。隨著案件曝光，他原定主演、7月3日播出的東京電視台新劇《STRANGE 伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》也緊急研議是否調整播出計畫。