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▲A-Lin昨晚絕對是全場MVP，笑梗頻發，逗著全場觀眾都笑到合不攏嘴。（圖／記者趙文彬攝影）

▲蔡依林昨晚是最實至名歸的歌后。（圖／台視提供）

▲張震嶽昨晚頂著超罕見的厚重瀏海登場。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲Hebe田馥甄昨晚帶來緬懷袁惟仁的一系列情歌串燒。（圖／台視提供）

▲莫文蔚昨晚一身黑色勁裝登台表演，用招牌歌聲撫慰人心。（圖／翻攝自金曲獎YouTube）

A-Lin昨（27）晚首度主持金曲獎頒獎典禮，帶來滿滿笑點，像是開頭出現在新聞中的模仿秀，還學蔡依林踩著蟒蛇出場，讓觀眾又驚又喜。本文就為各位統整昨晚金曲獎的5大典禮亮點，帶大家一同回顧，除了A-Lin的脫序搞笑外，還包含蔡依林得獎謝酸民、張震嶽厚瀏海超萌、田馥甄緬懷袁惟仁唱到哭，以及最後的莫文蔚壓軸表演，都讓觀眾看得如癡如醉。A-Lin昨晚雖是第一次主持這種大型頒獎典禮，但颱風超穩，一開場先是唱了〈幸福在歌唱〉，又接著跟台視合作，製作搞笑新聞畫面，自己模仿江蕙，下秒螢幕再次回到現場，她就換上一身勁裝，踩在巨型蟒蛇的頭上現身，笑說：「只要有心，你也可以是蔡依林」。昨日年度歌曲的頒獎人Lulu黃路梓茵還偷偷出賣A-Lin，公開A-Lin事前傳給她的語音，除了提醒Lulu好好主持外，還要她「不要意氣用事頒給蔡依林」，讓現場眾人全笑翻。最後在頒發歌王歌后前，A-Lin還推著一車疑似是酒精飲料的「小baby」分給入圍者，把典禮氣氛弄得宛如大型派對，令所有人賓至如歸，實在是昨晚的金曲獎MVP。昨晚蔡依林前面一路陪跑，直到尾聲頒最佳華語女歌手大獎時，她的名字才被唸出來，讓現場歡聲雷動。時隔19年再度獲獎，蔡依林也感動不已，她除了感謝工作人員、還有自己最重要的粉絲外，也謝謝酸民對她的批評與抨擊，「即便這一路有非常多的噪聲 ，我都會勉勵我自己，把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於我自己的風景 ，謝謝大家」，感言被大讚格局超高。接著蔡依林的《Pleasure》又拿下年度專輯獎，她說這張專輯自己也擔綱製作人，就像從乘客的位置換到駕駛座，「然後載著所有跟我一樣理解我音樂的所有工作夥伴一起前行，去看不一樣的風景。最棒的是，我知道我再也不會把自己弄丟。」字字句句真情流露，讓不少忠實粉絲當場看哭。張震嶽昨晚頂著厚重的瀏海登場，罕見走呆萌風格，讓眾人跌眼鏡，有別於以往嘻哈、酷帥的造型，昨晚的張震嶽看起來更像是「老頑童」，再搭配他繽紛的西裝外套，整體造型十分俏皮。就是這樣的張震嶽，昨晚橫掃最佳作曲人、最佳華語男歌手、最佳華語專輯獎，讓歌迷紛紛調侃，這個瀏海其實算是他的「幸運物」。而張震嶽上台致詞時，也謝謝評審的肯定，還開玩笑說自己有點心虛，「因爲在座的入圍者都是華語界的典範，所以我拿這座獎很感謝，而且我的觀念裡面呢，歌手這兩個字就是要很會唱歌、很會唱歌。所以我覺得這份獎拿的有點心虛，不過心虛歸心虛，讓我爽一年可以吧」。田馥甄昨晚在緬懷已故音樂人的環節登場表演，帶來恩師袁惟仁創作的多首歌曲串燒，包含〈征服〉、〈消失〉、〈旋木〉、〈離開我〉，最後一首〈缺席〉唱到一半時，Hebe忍不住哭出來，讓台下所有觀眾們也跟著一起落淚。更令人驚喜的是，表演尾聲，大螢幕突然播出袁惟仁10年前彈吉他與Hebe一起合唱的畫面，成為全場最大哭點，讓大家再次憶起那些純真音樂的美好。56歲的莫文蔚昨晚是壓軸表演嘉賓，一登場，先唱了慢歌〈不要愛我〉、〈愛〉、〈你給我多少時間〉，招牌歌聲讓全場歌迷全都融化，淪陷其中，就連原本爭執不斷的直播留言區，在聽到莫文蔚開口後，也一片和諧，紛紛大讚莫文蔚的歌喉真的保養得好好。接著莫文蔚曲風一轉，還帶來和限定樂隊「The Masters」合作的歌曲〈相生〉，氣勢磅礡的搖滾聲，讓觀眾瞬間熱血沸騰，尾聲則是莫文蔚傳唱度極高的招牌歌曲〈如果沒有你〉，讓這場演出完美落幕，被粉絲大讚是0缺點舞台，直呼莫文蔚整個人不論是造型、歌聲、台風都無可挑剔。