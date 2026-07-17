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▲愛之味牛奶花生x八曜和茶共推出期間聯名手搖飲（圖／WalkerLand）

▲「308極韻花生白奶茶」、「406極韻花生白奶茶」及「505極韻花生白奶茶」三款限定新品（圖／WalkerLand）

▲這次聯名活動更同步祭出豐富的周邊商品（圖／WalkerLand）

當你記憶中的愛之味牛奶花生，遇上新世代手搖品牌八曜和茶，會變成什麼樣的夏日新滋味？今年夏天，兩大台灣品牌首度聯手，強強組合把陪伴許多人長大的經典罐頭甜湯，轉化成代表台灣大街小巷飲食文化的手搖飲。這次推出的「極韻花生白奶茶」系列，不只是聯名新品，更是一場從童年記憶到手搖日常的台灣味升級，不僅喝得到八曜精品茶感，還能吸得到香濃花生口感！談起這次的台式浪漫聯名，起源竟是因為八曜和茶板橋門市開幕期間，團隊曾前往鄰近的妙雲宮參拜，受到供桌上的「愛之味牛奶花生」所啟發，挑起了回憶中愛之味牛奶花生的綿密甜香，與極韻白奶茶的濃厚奶韻高度契合，也讓「好事花生！」成為這次聯名最有記憶點的祝福語，這不只是一杯聯名新品，更是八曜職人對台灣經典滋味的致敬與跨世代升級！這「極韻白奶茶」每一口都喝得到綿綿鬆鬆的愛之味牛奶花生，以及白奶茶的溫潤，專屬台灣人的熟悉甜香，讓經典不只被懷念，也能被重新定義。本次世紀聯名活動自7月10日起至售完為止(依照各門市公告)，一口氣推出三款不容錯過的重磅新品：包括 「308極韻花生白奶茶」、「406極韻花生白奶茶」 以及 「505極韻花生白奶茶」，以不同茶底襯托出愛之味牛奶花生的濃郁香氣，滿足各種挑剔的味蕾。讓經典廣告口語『電腦嘛ㄝ揀土豆』，在味蕾體驗中被完美體現！另外，除了限定飲品外，這次聯名活動更同步祭出豐富的周邊商品，還會抽獎送出不少粉絲引頸期盼的「吉運花生」限定神T。此外，官方亦同步推出多款高質感的獨家潮流周邊商品限時販售，包括「吉運貼紙」、「HCY時尚環保二杯袋」等特色收藏小物，從一杯手搖飲到一份祝福，讓愛之味牛奶花生不只回到味蕾記憶，也成為今夏最有話題的台灣味！此外，活動期間還將推出『吉運花神祝福籤』 限定小活動（7月13日至8月3日，每週一發布），讓消費者在品嚐美味的同時也能測手氣、迎好運。愛之味牛奶花生x八曜和茶，用味覺、視覺雙重饗宴，衝擊今年夏天手搖飲市場，喜歡的民眾千萬要手刀前往嘗鮮！