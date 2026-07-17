國內再傳新冠疫情持續升溫，疾管署示警疫情已連續5週上升，最快本週或下週進入流行期，疾管署提醒可以施打新冠疫苗，而現今新冠疫苗種類主要分有兩種，另外，還有哪些族群建議施打，相關資訊一次看。
🟡2026年國內目前新冠疫苗品牌有哪些？
目前台灣疫苗品牌主要分有兩款：「莫德納LP.8.1」以及「Novavax（Nuvaxovid）JN.1」，疾管署強調，這兩款疫苗均安全有效，且對目前主流變異株如NB.1.8.1與XFG皆具備足夠的保護力。通常建議COVID-19 疫苗以 Moderna (Spikevax) LP.8.1 疫苗為優先選擇，Novavax JN.1 疫苗，以不適合接種 mRNA 疫苗者選擇。
🟡建議施打新冠疫苗族群是哪些？何為高危險族群？
因應國際接種建議，目前施打新冠疫苗方式從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」，65歲以上長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象，建議每年接種一次。
而高風險因子主要是指以下15大族群：
▪️癌症
▪️慢性肝病
▪️糖尿病
▪️失能
▪️慢性肺病
▪️精神疾病
▪️慢性腎病
▪️BMI ≥ 30
▪️心血管疾病
▪️免疫功能疾病
▪️孕婦與產後六週內婦女
▪️失智症
▪️結核病
▪️氣喘
▪️吸菸
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目前台灣疫苗品牌主要分有兩款：「莫德納LP.8.1」以及「Novavax（Nuvaxovid）JN.1」，疾管署強調，這兩款疫苗均安全有效，且對目前主流變異株如NB.1.8.1與XFG皆具備足夠的保護力。通常建議COVID-19 疫苗以 Moderna (Spikevax) LP.8.1 疫苗為優先選擇，Novavax JN.1 疫苗，以不適合接種 mRNA 疫苗者選擇。
因應國際接種建議，目前施打新冠疫苗方式從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」，65歲以上長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象，建議每年接種一次。
而高風險因子主要是指以下15大族群：
▪️癌症
▪️慢性肝病
▪️糖尿病
▪️失能
▪️慢性肺病
▪️精神疾病
▪️慢性腎病
▪️BMI ≥ 30
▪️心血管疾病
▪️免疫功能疾病
▪️孕婦與產後六週內婦女
▪️失智症
▪️結核病
▪️氣喘
▪️吸菸