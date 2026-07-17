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升降賽戰神、上路舞王 加入SSG

茂安回到賽場上 LPL選手也加盟

2026年MSI季中邀請賽結束後，《英雄聯盟》賽季也進入第三季賽，太平洋LCP賽區將在7月25日開打，角逐參加世界大賽資格。而根據LCP規定，本次冠軍積分將決定哪些客座隊伍需要參加升降賽。而目前在次級賽區PCS的隊伍SillySilly Gaming（SSG）迎來巨大補強，CFO原上路選手Driver、老將Wako都宣布加入SSG，準備爭奪進入LCP隊伍資格。SillySilly Gaming（SSG）近日公布選手名單，網羅曾在LMS賽區參加6次升降賽，而且每次都晉級或保級成功，讓粉絲戲稱「升降賽戰神」的老將Wako，他從中國LPL賽區UP戰隊離開後，現在正式宣布加入SSG。最受矚目的莫過於原本是CFO戰隊上路的Driver（車長），Driver去年和CFO隊友們一起讓台港澳賽區重返《英雄聯盟》世界大賽8強，讓許多老粉絲們又看到台港澳賽區的希望，Driver每次獲勝後的魔性的「勝利舞蹈」，也讓粉絲們印象深刻，現在又有機會可以看到Driver獨特的慶祝方式了。另外，SSG也邀請2022年到2024年效力於BYG戰隊的中路1116（茂安），雖然他曾因BYG解散和降級次級聯賽，沉寂一段時間，不過隨著加入SSG，有機會回到一級賽事的舞台上。SSG不僅找回令人熟悉的選手們，也從中國LPL賽區找來頂尖選手，包括打野選手Tianzhen，之前效力於LPL賽區WE的輔助選手Yaoyao，目前SSG的首場賽事預計是8月3日的淘汰賽，究竟SSG會在賽事裡激起什麼水花，粉絲們都相當期待，