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2026美加墨世界盃決賽將由西班牙對上阿根廷，FIFA也已指派斯洛維尼亞裁判文契奇（Slavko Vincic）擔任冠軍戰主裁判。不過這項任命公布後，文契奇6年前曾在波士尼亞與赫塞哥維納一場警方突襲行動中被帶回詢問的往事，也再度被外媒翻出討論。據外媒報導，當時警方在現場查獲毒品、槍械與現金，但文契奇並未被指控直接涉案，最後是以證人身分接受詢問後離開。FIFA確認，世界盃決賽將由文契奇擔任主裁判，兩名同樣來自斯洛維尼亞的助理裁判克蘭奇尼克（Tomaz Klancnik）與科瓦契奇（Andraz Kovacic）也將加入裁判團，約旦裁判馬卡德梅（Adham Makhadmeh）則擔任第四官員。這場冠軍戰將在大都會人壽體育場登場，阿根廷將力拚連2屆世界盃冠軍，西班牙則尋求自2010年後再度登頂。文契奇近年多次執法大賽，曾擔任2024年歐冠決賽主裁判，這次被FIFA選為世界盃決賽主裁判，代表其執法能力受到高度信任。不過，在決賽前夕，他過去一段場外往事也成為外界焦點。2020年5月，文契奇曾在波士尼亞與赫塞哥維納一場警方突襲行動中被帶回調查。外媒報導指出，警方當時在現場逮捕多人，並查獲可卡因、手槍、防彈背心與現金，該行動與疑似賣淫及毒品案件有關。不過，報導也強調，文契奇並未被指控直接參與相關犯罪行為。他當時接受警方詢問後獲釋，身分是證人而非被告。這一點也成為事件後續討論的關鍵，因為雖然他出現在警方突襲現場，但並沒有被認定涉入該犯罪組織。文契奇事後曾向斯洛維尼亞媒體說明，自己當時是在波士尼亞與赫塞哥維納進行商務會議，並接受邀請前往一場午餐聚會，沒想到後來捲入警方突襲。他坦言，接受這項邀約是「最大的錯誤」，但強調自己與被捕團體沒有任何關係。他表示，當時自己只是和商務夥伴坐在桌邊，警方突然到場，隨後便被帶去接受詢問。文契奇強調，自己與被拘留的人並不認識，也和相關組織沒有關聯。斯洛維尼亞足球裁判協會主席薩因（Vlado Sajn）當時也曾替文契奇辯護，表示根據他們掌握的資訊，文契奇並非嫌疑人，也沒有任何程序針對他展開，認為這起事件更像是「在錯誤時間出現在錯誤地點」。文契奇過去也曾執法阿根廷比賽。外媒提到，他唯一一次主吹阿根廷的世界盃賽事，是2022年卡達世界盃小組賽阿根廷爆冷不敵沙烏地阿拉伯一役。這次他將再次執法阿根廷，而且舞台直接升級為世界盃決賽。本屆世界盃期間，文契奇也已執法多場比賽，包括墨西哥對厄瓜多、巴西對摩洛哥，以及阿爾及利亞對約旦。如今他被指派執法西班牙與阿根廷的冠軍戰，既是職業生涯最高舞台，也因過往場外事件再度受到放大檢視。