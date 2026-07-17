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民進黨台北市議員簡舒培昨質詢台北市長蔣萬安遮陽傘議題時，雙方發生激烈口角，蔣萬安更批簡舒培「索資佛地魔」。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日表示，議員質詢是權利，蔣萬安以說謊、憤怒的方式回應，市府也不提供真正的文件，相信人民不會接受這種權力的傲慢。簡舒培昨質詢市府推動降溫城市計畫建置遮陽傘預算，因預算暴增，與蔣萬安爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」。沈伯洋上午前往西湖市場拜票，他說，佛地魔意指不能說的名字，但實際情況是議員索資、監督市政，想了解遮陽傘預算暴增的問題，但市府卻不提供真正的文件和相關原因，蔣萬安甚至用憤怒的方式取代給文件，相信人民不會接受這種權力的傲慢。沈伯洋強調，議員質詢是權利，人民對市政府的監督同樣也是天經地義，用「不能說」的回答，或者用說謊、憤怒的方式回應，絕對不是面對質詢和索資應該發生的情形，而議長戴錫欽先前也曾裁示，索資是議員權利。媒體問及，國民黨立委王鴻薇認為沈伯洋下週出訪美國，警政署必須要申請隨扈保護沈伯洋安全。沈伯洋說，非常感謝，但他除了作為立法委員，更是一個台灣人，真正需要被保護的是全體台灣人，因應中國通過《民族團結促進法》，而寫了決議盼盡快建立制度保護每一位台灣人，但決議當場被國民黨否決。沈伯洋強調，如果王鴻薇真的關心，就應該以保護台灣人為執念，不應否決決議，國民黨到底有沒有在關心台灣人，答案不攻自破。