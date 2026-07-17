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台灣承諾直接投資 台積吃下2000億美元

學者：台灣具備半導體聚落 研究及製造有優勢

台積電昨（16）日舉行法說會，宣布對美國投資加碼1000億美元（約新台幣3.2兆元），設置2奈米及以下製程的晶圓廠。台經院產經資料庫總監劉佩真今（17）日表示，台積電在美國總統川普上任後，合計投資美國2000億美元，將可大大減少「台美對等貿易協定」（ART）承諾直接投資額，又台灣具有研究及產業聚落優勢，不至於大幅度動搖在台灣關鍵地位。台積電董事長魏哲家昨宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。劉佩真說明，台灣與美國今年初簽署ART，台灣當時有承諾對美直接投2500億美元；而川普有承認，這包含台積電董事長魏哲家去年在白宮宣布的1000億美元投資，因此實際上還要投資1500億美元。當時外界就評估，還有實力在美國拿出千億美元投資的就僅有台積電，正好台積電其實還是美國最看重的先進製程跟先進封裝的主導者；而台積電確實也需要滿足美國AI晶片及先進封裝需求，勢必會加碼美國。如今再投1000億美元，那麼台積電已經滿足對美國2000億美元投資，台灣在ART承諾的直接投資金額就僅剩下500億美元，預計將是由台灣上中下游導體供應鏈，可以補足對美國額度。劉佩真表示，包含先前在前美國總統拜登的650億美元，台積電再度大手筆加碼1000億美元投資，總計上看2650億美元（約新台幣8.5兆元），本質上就是用商業利益來包裝地緣政治戰略布局，最大意涵還是落實台美協定，跟深化與美國科技生態系關係，達到利益共同綁定的同盟態勢，更能化解川普所帶來的壓力。而如此鉅額的追加投資，在全球需求持續爆發，美國又要求製造業回流的背景，符合預防性地緣政治保險策略的邏輯。儘管未來美國廠將會導入2奈米以下製程以及最新進封裝技術，但仍舊不會大幅度動搖，因為先進製程最先進部分仍是留在台灣，因台積電不僅在台灣持續開設新廠，同時埃米級世代研究也都牢牢扎根在台灣。而台灣難以被取代的絕對優勢，就是從新竹到南科，以及未來延伸到屏東地區存在超高密度的半導體產業聚落，以及高素質、高研發人才庫，布局全球市場將會演變成「以台灣為全球的研發、領先製造中心，以美日歐為區域性分散防禦節點」的雙軌架構，穩固台灣在全球半導體無可取代的「矽盾」戰略地位。但台積電赴美投資並非百利無一害，長線上有存在負面效應。劉佩真提醒，畢竟當千億美元資本支出被強行抽離本土、重組於大洋彼岸時，勢必對台灣本土產業升級與投資動能產生排擠，同時台灣半導體產業恐將面臨核心技術人才與高階管理菁英的實質流失，大批具備豐富實戰經驗的工程師被外派或挖角至美國，進而削弱台灣本土研發環境的厚度，此部分值得留意。