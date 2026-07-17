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▲梅西看似在場上「散步」，實則極具迷惑性。（圖／翻攝自Selección Argentina in English X）

2026年世界盃四強戰，阿根廷以2：1逆轉淘汰英格蘭。雖然外界多將矛頭指向英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在領先時的保守換人，但英國廣播公司（BBC）戰術記者伊爾凡（Umir Irfan）撰文點出，梅西（Lionel Messi）宛如漫畫《灌籃高手》中「藤真健司」般化身「場上教練」。這位39歲的老將憑藉頂級的足球智商，在場上冷靜洞悉並瓦解了英格蘭的防守策略。伊爾凡指出，英格蘭一向以出色的身體對抗能力自豪。比賽初段，英格蘭的三名中場確實活力充沛，尤其是負責對位梅西的安德森（Elliot Anderson），他積極的前壓與攔截，成功壓制了梅西的發揮。然而，隨著梅西逐漸適應對手的防守節奏，他開始反過來利用安德森的侵略性。BBC分析，梅西看似在場上「散步」，實則極具迷惑性。他會刻意長時間持球，主動把23歲的安德森吸引出來，然後在發生身體接觸前將球輕巧撥給隊友。因為梅西清楚，安德森原本鎮守的中路區域已經出現了可被攻擊的空當。阿根廷的第一個進球正是這項策略的完美體現。梅西在右路持球內切，成功吸引了包含安德森在內的多名英格蘭球員夾擊。梅西極其聰明地延遲了傳球時機，直到將防守者全部吸引過來後，才將球分給禁區外的恩佐（Enzo Fernandez），讓後者在無人干擾下從容起腳破門。除了針對個人防守習慣，梅西也敏銳捕捉到了英格蘭整體防守陣型中的漏洞。本屆賽事進攻表現亮眼的貝林漢姆（Jude Bellingham），在這場比賽中的防守站位給了梅西許多可乘之機。在英格蘭的「4-4-2」防守陣型中，貝林漢姆經常站位過高，或被皮球吸引到中路。梅西察覺後，便刻意移動到貝林漢姆身後、位置略深的右路空間。這讓阿根廷能輕鬆在右路形成小組配合，甚至製造出3打2的人數優勢。當英格蘭在下半場取得領先後，圖赫爾為了應對阿根廷不斷增加的傳中，決定改打「5-3-2」陣型，試圖增加禁區內的防守人數。但BBC指出，這個決定反而「解套」了圖赫爾先前的部署，並完美契合了梅西當時的比賽方式。當英格蘭五名後衛被壓得很深時，三名中場根本無法覆蓋球場寬度。梅西便趁機站在英格蘭中場的外側空間（例如羅傑斯身邊）從容拿球。隨後圖赫爾雖將陣型切換為「5-4-1」，但卻讓貝林漢姆移至不熟悉的拖後中場位置，導致防守距離拿捏失準，最終讓恩佐有空間遠射並製造出追平比分的角球。BBC總結，在斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的調度與梅西如同「場上教練」般的敏銳觀察下，阿根廷打造出了一套完美的右路進攻體系。當英格蘭球員陷入體能危機、又被迫在不熟悉的位置上面對史上最偉大球員發起的猛攻時，這場逆轉敗局或許早已注定。