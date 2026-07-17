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（追加道歉）

擁有78萬訂閱的南韓吃播YouTuber유노（Yuno）日前搭乘15小時頭等艙拍片，前後點了20次機上餐，引發外界批評浪費食物、增加空服員工作負擔，甚至影響其他乘客體驗。他事後緊急刪除影片，並2度發文認錯，坦言當時因第一次搭這麼好的座位太興奮，一心只想做出新企劃，沒有充分考慮到可能造成他人困擾；未料風波不但沒平息，網友還翻出他3年前搭商務艙時狂點泡麵、紅酒、燉排骨的影片，質疑他這不是一時失誤，是長期的拍片習慣，再掀起熱烈討論。Yuno之前公開搭頭等艙的體驗影片《請給我10碗泡麵，商務艙機上餐到底可以吃多少？》，他先跟空服員點了7碗泡麵，前後共提出約20次機上餐及餐點需求，網友覺得他行為不妥、增加空服員困擾、影響到其他乘客，質疑為了衝流量浪費食物，湧入影片罵爆。本月15日Yuno出面止火，在YouTube社群發文道歉，解釋當時只想著要做出新的內容，登機後有詢問空服員並取得同意，「心想既然對方說可以，應該就沒問題吧，因此做出了這支影片。我沒有充分想到，這樣可能會增加空服員的工作負擔，也可能讓同艙其他乘客感到不舒服。」他解釋那趟飛行約15小時，是分了3次時段點餐，並非一次點20份，實際拍攝時間約2小時10分鐘，不過Yuno最後也刪除該支影片平息爭議。沒想到Yuno刪片、道歉後仍無法平息怒火，網友接著翻出他3年前上傳的影片《我第一次搭商務艙，請問機上餐也可以無限續嗎……？》，質疑他的整體創作方式。影片中，他一坐定位就陸續點了燉排骨、鮭魚沙拉、泡麵、紅酒及各式飲料，雖然不像這次一樣反覆追加點餐，但在風波延燒後，不少人認為他早就習慣把「狂點機上餐」當成流量題材，直言：「原來早就是慣犯」、「這根本不是第一次」、「這種企劃一直都在拍。」不過，也有另一派網友替Yuno緩頰，認為不應把3年前的影片硬與這次事件畫上等號，指出當年的影片公開時並未引發任何爭議，拍攝情境、點餐方式也與這次有所不同，呼籲外界理性看待，不該因為這次炎上，就全面否定他過去所有作品。大家好，我是Yuno。今天上傳的機上餐影片，讓很多人感到不舒服，我真的真的非常抱歉。另外，我的影片縮圖和內容呈現方式也讓整體看起來更加煽動、更具刺激性，因此讓大家更加不舒服，這點我也很抱歉。當時只是一心想做出新的內容，登機後向空服員詢問是否可以拍攝，心想既然對方說可以，應該就沒問題吧，因此才拍了這支影片。拍攝前，我確實先詢問了空服員是否可行，也盡量安排在其他乘客用餐或享用點心的時段進行拍攝。但即使如此，我反覆點了大量機上餐，仍可能造成負責服務我的空服員負擔，也可能讓同艙其他乘客感到不舒服，這些我都沒有充分考慮到，沒有更加細心的思考這些問題，確實是我判斷上的不足，真的很抱歉。無論我的初衷如何，造成大家不舒服這件事，我都會嚴肅看待。今後，比起製作有趣的內容，我會更把「不要造成他人困擾與負擔」放在第一位。未來不會只顧著自己的企劃與娛樂效果，也會更加審慎思考，確認自己的行為是否會造成他人困擾，或顯得自私，這次影片真的非常對不起。另外，我也想向當天負責服務我的空服員表達最誠摯的歉意，明明我一直提出很勉強的要求，讓您辛苦了，但您直到下機前仍始終帶著笑容、非常親切的服務我，真的非常感謝。也因為您的善意，我反而太依賴這份親切，才做出了這樣的行為，因此更加感到抱歉，真心向您道歉，真的對不起。本來真的應該要適可而止，現在回頭看，連我自己都覺得這支影片真的太過頭了。因為這是我第一次搭這麼好的座位，當時真的太興奮了，心裡一直想著「再一次應該沒關係吧」，不斷替自己的行為找藉口、合理化。未來我不會再如此輕率判斷，會更加謹慎思考後再行動，真的很對不起大家。另外，有部分內容被誤解成我整趟飛行都一直在點餐、一直拍攝，因此我想謹慎補充事實。我確實點了很多食物，但拍攝其實是在約15小時的飛行中，利用用餐時間以及中途睡醒後，共分3次進行，總拍攝時間約2小時10分鐘，其餘時間都在睡覺或休息。不論拍攝時間長短，我多次點餐的行為，確實可能讓空服員及其他乘客感受到我的不夠體貼，也造成他們的負擔與不便，對此我會深刻反省，真的很抱歉。