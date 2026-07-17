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Netflix韓劇《鐵拳教育》聚焦校園霸凌、教師權威下降、家長過度干預「恐龍家長」等社會問題，劇中「以暴制暴」的方式掀起觀眾熱議，而劇中描繪「對抗失衡教育環境」真的要成真了！京畿道教育廳宣布成立教權保護團，未來將跟受到家長欺壓的老師站在同一陣線，保護老師的教學環境。京畿道教育廳2026年7月13日宣布，正式成立由教育監直屬管理的「教權保護團」，希望改變過去教師面對家長申訴時只能孤軍奮戰的困境。過去韓國校園中，教師在執行管教工作時，特別容易受到家長投訴、惡意檢舉甚至法律爭議，然而當事件發生後，他們卻只能自己處理這些冗長的程序、心理壓力，甚至造成了有老師承受不住，因此離開職場、離開世界的案件。京畿道教育廳「教權保護團」主要分為兩大核心小組，「教權保護119小組」主要負責提供教師一對一陪伴與協助，包括協調家長陳情、協助調解爭議、心理諮商等，避免教師獨自承受壓力。第二項為「綜合法律支援小組」，他們提供專業律師讓老師法律諮詢，協助事件調查、行政程序以及必要的訴訟支援，成為教師面對法律問題時的重要後盾。京畿道教育監安敏錫強調，雖然此制度被比喻為《鐵拳教育》的現實版，但現實跟電視劇還是有差，組織不會用暴力或私刑方式處理問題，而是用合法的行政程序與法律制度，保障教師權益。