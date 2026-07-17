中聯油脂致癌油品流入市面，7-11、全家持續受理疑慮鮮食退款，不少消費者卻發現，當初沒有報會員、發票又存進雲端載具，擔心無法申請退費。事實上，兩大超商都提供相應退款方式，只要符合購買條件，即使沒報會員、使用載具存發票，也能在門市獲得現金退款。《NOWNEWS》整理7-11、全家退費辦法、載具查詢方式及退款流程一次看。
🟡7-11疑慮鮮食退費辦法
沒報會員怎麼退？消費者提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，以上3個其中之一，就可於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）
存載具怎麼退款？聯華食品開放疑慮商品發票查詢。可從載具APP查詢4月13日至4月23日購買7-11鮮食紀錄，確認有可退款品項後，到全台門市，經店員查詢確認後，符合者可拿到現金退款。
🟡全家疑慮鮮食退費辦法
沒報會員怎麼退：除了會員消費紀錄，可持發票、交易明細、刷卡紀錄等購買證明，至全台任一全家門市辦理退款。
存載具怎麼退款？全家雖沒開放線上查詢，不過可先打開載具APP，確認購買商品是否符合全家公告可退款商品「效期批號」、「購買時間」，符合條件者就可帶著載具畫面，去全家門市請店員協助退款。
1、桂冠沙拉
效期批號：2026年7月8日至7月15日
購買期間：2026年4月9日至7月5日
2、黑胡椒蒜味雞柳條
效期批號：2026年4月27日至4月30日
購買期間：2026年3月28日至4月30日
3、義式經典嫩雞胸
效期批號：2026年6月6日至6月8日、6月10日至6月12日
購買期間：2026年5月7日至6月12日
4、黃金魚堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
5、魔王愛吃辣雞堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
6、粗飽系雞排炒飯
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
7、鐵板滑蛋炸豬排丼
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
8、美式雞腿堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
9、Fami煮煮（主管機關公告品項）
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
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沒報會員怎麼退？消費者提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，以上3個其中之一，就可於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）
存載具怎麼退款？聯華食品開放疑慮商品發票查詢。可從載具APP查詢4月13日至4月23日購買7-11鮮食紀錄，確認有可退款品項後，到全台門市，經店員查詢確認後，符合者可拿到現金退款。
沒報會員怎麼退：除了會員消費紀錄，可持發票、交易明細、刷卡紀錄等購買證明，至全台任一全家門市辦理退款。
存載具怎麼退款？全家雖沒開放線上查詢，不過可先打開載具APP，確認購買商品是否符合全家公告可退款商品「效期批號」、「購買時間」，符合條件者就可帶著載具畫面，去全家門市請店員協助退款。
1、桂冠沙拉
效期批號：2026年7月8日至7月15日
購買期間：2026年4月9日至7月5日
2、黑胡椒蒜味雞柳條
效期批號：2026年4月27日至4月30日
購買期間：2026年3月28日至4月30日
3、義式經典嫩雞胸
效期批號：2026年6月6日至6月8日、6月10日至6月12日
購買期間：2026年5月7日至6月12日
4、黃金魚堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
5、魔王愛吃辣雞堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
6、粗飽系雞排炒飯
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
7、鐵板滑蛋炸豬排丼
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
8、美式雞腿堡
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
9、Fami煮煮（主管機關公告品項）
效期批號、購買期間：2026年4月20日至2026年5月2日
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