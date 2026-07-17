花蓮萬里溪堰塞湖即將抵達滿水位，台鐵今（17）日下午3點前各路線正常行駛。不過，15時後東部幹線行車將預防性停駛，鳳林=光復停駛，並不辦理公路接駁；南下對號列車在花蓮站後折返、北上對號車則在光復站或瑞穗站折返。

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台鐵公司今早指出，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，將視最新水情採取預防性停駛措施，後續視水情影響狀況，預計在18時發布最新行車資訊。乘客出門前可透過官網、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888） 或是各地車站詢問列車最新運行資訊。

各列車狀況

  • 西部幹線
    • 對號列車：正常行駛。
    • 非對號列車：正常行駛。
  • 東部幹線
    • 對號列車：
      • 南下對號列車行駛至花蓮站後折返；表定於壽豐站折返之班次則維持原行車計畫。
      • 北上對號列車行駛至光復站或瑞穗站折返（視路線容量機動調整鄰近折返站）。
      • 光復=新左營間(經南迴線)，視疏運狀況機動加開對號列車（視路線容量機動調整鄰近折返站）。
    • 非對號列車：花蓮=鳳林間，以區間車辦理接駁。
    • 鳳林=光復間停駛，因公路亦同時封橋，將不辦理公路接駁。
  • 南迴線
    • 對號列車：正常行駛。
    • 非對號列車：正常行駛。
  • 支線：正常行駛。
  • 觀光列車：除1次行駛至臺東站止，其餘正常行駛。
因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由本公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

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李青縈編輯記者

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