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阿根廷贏球「球員人品真的不行」！恩佐IG慶祝照被罵爆

恩佐在IG發一系列慶祝照，結果其中竟然出現上半場比賽他打英格蘭球員安德森後腦、對方倒地的照片。

▲阿根廷球員恩佐在IG發一系列慶祝照，結果其中竟然出現上半場比賽他打英格蘭球員安德森後腦、對方倒地的照片。（圖/恩佐IG）

恩佐防守打人倒地沒吃黃牌！賽後慶祝發特寫照太離譜

恩佐並沒有吃到黃牌警告，賽後片段也是不斷在社群瘋傳批評。

如今阿根廷雖然再度殺進決賽，但其比賽過程、賽後的種種行為，恐怕再有實力，球員人品不佳還是會遭到非議。

2026美加墨世界盃四強賽落幕，日前阿根廷四強對上英格蘭上演「讓1追2」的戲碼逆轉，但整場雙方火藥味非常濃厚，賽後爭議話題至今不間斷。其中阿根廷的球員恩佐費南德斯（Enzo Fernández）在賽後於IG發文慶祝贏球，結果被球迷抓包有照片竟然是他在防守時，打英格蘭球員安德森（Elliot Anderson）後腦的照片，讓不少球迷超傻眼表示：「是忘記自己世界盃結束要回英超踢球？」、「贏球又如何，人品真的太差了。」阿根廷對陣英格蘭賽事時，原本前85分鐘都是英格蘭以1：0領先，在第85分鐘後，恩佐費南德斯接到梅西（Lionel Messi）助攻，起腳破門將比分扳平，讓阿根廷士氣大增，隨後傷停補時阿根廷又再進一球，瞬間逆轉英格蘭，終局以1：2晉級冠軍戰。不過該場比賽雙方打從一開始就火藥味十足，甚至後續還延伸出許多爭議，像是英格蘭貝林漢姆被阿根廷小將挑釁出手打人等。如今有球迷抓到，還原當時情境，比賽上半場雙方根本是在「摔角大會」，球員不斷倒地，其中英格蘭8號安德森正準備把球傳出時，恩佐準備從後方防守，眼看安德森已經把球傳出，結果恩佐從安德森後腦直接一拳下去，安德森瞬間倒地，但對於該防守，如今，恩佐慶祝贏球，竟然還放出自己打安德森後腦、倒地的合影照，甚至還放了兩張，讓全球球迷都感到非常傻眼表示：事實上，恩佐費南德斯是近年來阿根廷足壇最耀眼的中場明星之一，目前效力於英格蘭超級聯賽（英超）的傳統豪門切爾西（Chelsea FC）。當年在世界盃阿根廷奪冠後，頂著世界盃冠軍與最佳年輕球員的光環，切爾西在2023年1月冬季轉會窗壓哨階段，砸下了高達 1.21 億歐元（約 1.068 億英鎊） 的天價違約金將他從本菲卡買斷。