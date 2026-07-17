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夏天高溫炎熱，待在冷氣房若少喝水又久坐，小心「菊花」發出悲鳴！一名40多歲的男性上班族，過去曾動過痔瘡手術，近期因工作忙碌長時間久坐，導致痔瘡嚴重復發。男子就醫時不僅每次排便都大量出血，甚至惡化為臨床罕見的急性「血栓痔瘡」，痛到坐立難安，被迫得再次挨刀治療。駐診在李綜合醫院的臺中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康表示，最近門診患者多以罹患痔瘡為主，且幾乎都是拖延了一段時間、出現肛門出血症狀才來就診。該名40多歲的患者就醫時表情痛苦，坐立難安，自述肛門劇痛難耐。醫師曾禹康指出，該患者屬於急性發作，痔瘡體積龐大導致肛門狹窄，每次排便都必須反覆用力。加上患者因工作關係長時間坐在辦公桌前，即使過去曾手術治療過，但生活習慣讓肛門括約肌承受過度壓力，才會導致痔瘡再度復發，目前已安排採取雷射方式進行治療。曾禹康透露，現代人的「如廁習慣」也是一大隱憂。門診曾收治一名6歲男童，每次上廁所都習慣看手機、滑平板，一坐就是很久。最近母親發現孩子肛門口有凸出異物，懷疑是痔瘡趕緊帶去求醫，還好檢查發現是「直腸脫垂」。他提醒，如廁時間過長，只要坐在馬桶上超過5分鐘，就會造成肛門靜脈瘀血與壓力升高，很容易提高罹患痔瘡的風險。曾禹康建議，要減少痔瘡發生機率，除了必須戒掉上廁所滑手機、平板的壞習慣，平時也要多補充水分，並多攝取高纖蔬果，預防糞便過度乾硬而排不出來。醫師最後強調，如果排便出血、肛門異物感、搔癢或腫痛等疑似痔瘡症狀，建議尋求專業醫師協助。由於「大腸癌」與「痔瘡」皆會出現血便、肛門腫塊，兩者極易混淆，若誤將大腸癌當成痔瘡，恐會錯過黃金治療期，民眾千萬不可大意。