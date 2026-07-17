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中聯油脂案延燒，行政院長卓榮泰今（17）日批評中聯遲延通報、隱匿事實，已要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦，同時也對行政單位第一時間無法獲得完整資訊感到抱歉，強調會追究相關行政責任。卓榮泰上午到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－臺灣百年追尋」展覽開幕式。他受訪時談到三點意見，第一，中聯油脂公司是一個非常不負責任的社會企業，毫無誠信，竟遲延通報、隱匿事實，不提供真實的資訊，讓中央、地方各級政府沒有辦法在第一時間就做好全面的防堵，他要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦，一定要給社會一個正面的回應。第二，卓榮泰說，今天又發現有一個批號出現問題，而這個批號竟然不在事先他們所得知的29項的批號當中。他強調，對於行政單位沒有辦法在第一時間的查處，要求獲得完全真實資訊，「這個部分我真的深感抱歉，我也會繼續追查事實真相，完整所有的資訊」。第三，卓榮泰說，在這個過程當中，行政單位沒有辦法獲得真實的資料，也沒有辦法進行有效的查處，這個行政的責任，他一定會追究。至於被北檢列為他字案被告，是否覺得很委屈？卓榮泰說，司法的事情交給司法解決，他們面對行政工作，趕快給人民安心。