財政部正式公布「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」於8月1日上路。對照新青安的種種爭議，3.0新制雖首度增設排富與總價門檻，但「OURs都市改革組織」與崔媽媽基金會等民團召開記者會指出，此方案根本是「換湯不換藥」，未能精準補貼真正需要雪中送炭的邊際首購青年，反而留下多項查核大漏洞，恐將過度開槓桿的家庭推入長期的財務陷阱中。
🟡 不查資產留下雙破口 假首購套現照樣能貸款
OURs都市改革組織盤點青安3.0存在五大病灶。首購資格僅看申貸當下名下無房，導致曾賣屋套現獲利者仍可重複申貸，並非真首購。此外，年所得200萬元的排富門檻留下雙破口：第一是未以家戶計，夫妻各賺200萬、合計年收近400萬的富裕家庭仍可拿補貼；第二則是完全不審查資產，坐擁大量股票與存款的低帳面所得者照樣能走後門申貸，讓公帑補貼失去正當性。
🟡 房價上限高過中位數 加碼額度反變相開槓桿
針對房屋總價上限，民團質疑設定脫離現實。以台北市3,500萬上限為例，遠高於中位數2,138萬元，形同補貼買得起豪宅的人。民團憂心這將誘使青年承擔超出能力的債務，一旦利率上升，將最先陷入財務困境。此外，將新婚與育兒額度拉高至1500萬更是方向錯誤，理應改採「生愈多、利息補越多」的動態利率減碼，並將5年寬限期專屬育兒家庭，而非齊頭式無差別提供。
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OURs都市改革組織盤點青安3.0存在五大病灶。首購資格僅看申貸當下名下無房，導致曾賣屋套現獲利者仍可重複申貸，並非真首購。此外，年所得200萬元的排富門檻留下雙破口：第一是未以家戶計，夫妻各賺200萬、合計年收近400萬的富裕家庭仍可拿補貼；第二則是完全不審查資產，坐擁大量股票與存款的低帳面所得者照樣能走後門申貸，讓公帑補貼失去正當性。
針對房屋總價上限，民團質疑設定脫離現實。以台北市3,500萬上限為例，遠高於中位數2,138萬元，形同補貼買得起豪宅的人。民團憂心這將誘使青年承擔超出能力的債務，一旦利率上升，將最先陷入財務困境。此外，將新婚與育兒額度拉高至1500萬更是方向錯誤，理應改採「生愈多、利息補越多」的動態利率減碼，並將5年寬限期專屬育兒家庭，而非齊頭式無差別提供。