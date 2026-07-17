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🟡 不查資產留下雙破口 假首購套現照樣能貸款

▲民團痛批青安3.0排富完全不審查股票與存款，讓股市大戶照樣能拿購屋補貼。圖為股市紅盤大漲資料照。（圖／記者陳明安攝）

房價上限高過中位數 加碼額度反變相開槓桿

▲OURs都市改革組織盤點青安3.0新制與民間訴求的實質落差。（圖／OURs都市改革組織提供）

財政部正式公布「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」於8月1日上路。對照新青安的種種爭議，3.0新制雖首度增設排富與總價門檻，但「OURs都市改革組織」與崔媽媽基金會等民團召開記者會指出，此方案根本是「換湯不換藥」，未能精準補貼真正需要雪中送炭的邊際首購青年，反而留下多項查核大漏洞，恐將過度開槓桿的家庭推入長期的財務陷阱中。OURs都市改革組織盤點青安3.0存在五大病灶。首購資格僅看申貸當下名下無房，導致曾賣屋套現獲利者仍可重複申貸，並非真首購。此外，年所得200萬元的排富門檻留下雙破口：；第二則是針對房屋總價上限，民團質疑設定脫離現實。以，形同補貼買得起豪宅的人。民團憂心這將誘使青年承擔超出能力的債務，一旦利率上升，將最先陷入財務困境。此外，將，理應改採「生愈多、利息補越多」的動態利率減碼，並將