阿根廷世界球王梅西（Lionel Messi）話說得很直接，直言對手在關鍵時刻失去對勝利的飢渴，「在那個當下，我們感覺到他們（英格蘭）已經不想要了（They didn't want it anymore，意指失去贏球的鬥志）。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「在那個當下，我們感覺到他們（英格蘭）已經不想要了（意指失去贏球的鬥志），所以我們就是一波接一波地持續發起進攻。」

2026年世界盃4強準決賽，阿根廷憑藉頑強韌性，2：1逆轉擊敗英格蘭，賽後被問及英格蘭領先後全員退守、最終吞下恥辱一敗的狀況，此役英格蘭於下半場第55分鐘先靠前鋒安東尼·戈登（Anthony Gordon）率先破門，取得1：0領先。然而，領先後的英格蘭並未乘勝追擊，反而選擇全線退守，試圖以極度保守的防禦戰術，守住1球領先到比賽結束。但最終事與願違，英格蘭在徹底失去球權情況下，阿根廷隨後發動排山倒海的攻勢，先是第85分鐘由恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）禁區外冷箭扳平，隨後在傷停補時第92分鐘，梅西送出致命助攻，由勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）完成絕殺，送給英格蘭致命一擊。賽後，當媒體問及阿根廷如何在最後關頭完成這場不可思議的逆轉時，梅西毫不避諱地指出，英格蘭在戰術上的退縮與心態上的保守，就是他們吞敗關鍵。「我們透過傳中、直線穿透傳球以及中路配合，不斷創造出機會。」梅西說道。這番話一出，立刻在社群媒體與足球評論界引發軒然大波。梅西口中的「They didn't want it anymore.（他們不想要了）」，在足球語境中無疑是對對手鬥志與戰術野心的批評，暗示英格蘭在領先後只想著「守成」，而失去進攻與擊敗對手的渴望。梅西隨後也強調，這是一場阿根廷上下「絕對不想輸掉的比賽」，當英格蘭選擇退縮防守時，反而徹底激發阿根廷全隊的進攻欲望與心理韌性。此外，《BBC》賽後也長文分析，直指英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）領先後的消極調度，與阿根廷在落後時展現的狂暴進攻意圖，形成強烈對比，同樣成為實力接近的兩隊，本戰勝敗最大分水嶺。