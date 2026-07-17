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▲大S（右）在聽到小孩子哭了後，寧願承受挨罵風險，也要按門鈴確認是否有家暴行為。（圖／翻攝自YouTube@26VideoLand）

已故女星大S（徐熙媛）去年2月過世後，近日又因遺產紛爭引發討論，有粉絲因此翻出她的過往事蹟，來撫平對她的思念。其中，大S與妹妹小S（徐熙娣），在2011年一起登上過王偉忠主持的節目《我們一家訪問人》。小S提到大S曾走在路上的一個小巷子裡，突然聽到4樓有小孩哭聲，她馬上去按門鈴想阻止，讓小S嚇一跳問她為什麼要管這種瑣碎的事情，大S竟超暖的說：「萬一真的有受虐兒童呢？」頂著就算被罵的風險，也不願錯過任何受虐的孩子。有粉絲近日翻出大S、小S曾一起登上《我們一家訪問人》的過往片段，小S提到有一次大S走在一條小巷子，突然聽到4樓傳出小孩的哭聲，大S二話不說馬上去按門鈴問說：「你們是不是在打小孩？」讓現場來賓都超驚訝。小S也表示當時也傻眼問大S：「這種事情也太瑣碎，妳幹嘛管？」不料大S卻說：「那萬一就真的有個受虐兒童呢？」接著兩人去對面吃小火鍋，突然有一名又高又壯的平頭男子進到餐廳，很凶狠的問說：「哪一個按我家的門鈴？」全場都嚇到安靜，該名男子再問一遍後，大S馬上站起來承認，聽見對方說：「我打小孩妳有什麼意見？」大S馬上回擊：「你打小孩就是不對，而且我還聽到你打老婆，我已經報了警，你最好好自為之。」對方反問：「你知不知道我是誰？」大S絲毫不動搖，繼續開嗆：「我管你是誰，你不對就是不對。」不料對方突開始翻口袋，看起來是想拿武器，老闆娘就馬上衝出來安慰該名男子出去，之後還捏一把冷汗告訴大S男子身分，竟是一名老大。大S不顧自己安危，想要幫助不認識小孩的事蹟，也讓許多人都非常感動，「大S真的像俠女一樣」、「有正義感的仙女，應該是任務完成，先回天上了。」