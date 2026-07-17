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▲菲律賓軍隊參謀總長布勞納少將（Gen. Romeo Brawner Jr.）於2024年7月4日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）召開的會議上發言。（圖／美聯社／達志影像）

中菲南海爭端再掀波瀾！菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉近日痛批中國官方媒體「中國日報」（China Daily）發布一支涉及種族歧視的AI動畫影片，將菲律賓比喻為一隻遭美國、日本「操控」的猴子，被迫捍衛其在南海的主權主張，事件曝光後引發菲律賓政府高層齊聲譴責，正式要求中方將影片下架。根據法新社報導，這支長約1分鐘的AI生成動畫影片，是中國官媒「中國日報」7月10日發布在其臉書帳號上，時間點恰好落在南海仲裁案裁決十週年紀念日（7月12日）前兩天，格外引人關注。影片開場，一隻身穿菲律賓傳統服飾巴隆衫、頭戴傳統帽飾「薩拉考特帽」的猴子，被兩隻分別掛著美國與日本國旗標誌的手臂推上一艘船上的卡拉OK舞台。這兩隻手臂隨即指使猴子開始唱歌，牠先唱出「我們試圖繞過中國來展開所謂海域劃界談判」，意指菲律賓與日本5月底宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判一事。此時畫外音大喊「唱錯歌了」，猴子只好從口袋掏出寫著「南海仲裁裁決」的紙張，畫外音仍不滿，手臂便將猴子放上彈射器射向海面，一門類似中國海警慣用的水砲隨即朝猴子發射水柱將其噴飛，影片後段猴子甚至與一頭鯨魚互動，鯨魚還為畫面中某種破壞情景發出感嘆。塔里耶拉在自己的X帳號轉發這段影片，怒斥這是「赤裸裸的種族主義」，他寫道：「這個時代絕不容許種族主義。為了貶低其他族裔而進行的種族歧視，只應該遭到譴責。菲律賓人不是猴子！」他也向法新社表示：「我實在想不出還有什麼正當理由，需要製作這樣一支把菲律賓人描繪成猴子的AI影片。」不只塔里耶拉，菲律賓國防部長德奧多羅當晚也發表聲明加入戰局，痛批這支影片「赤裸裸揭露了中國共產黨體制究竟怎麼看待菲律賓人民」，並直指中方展現出「精神分裂式的行為」。菲律賓外交部隨後也正式表態，要求中方將這支7月10日發布的影片下架，聲明強調：「法律與政治歧見，不能成為訴諸令人不安意象的理由，這在負責任國家的公共論述中沒有立足之地。」截至目前，中國駐馬尼拉大使館尚未針對置評請求做出回應。事實上，這並非中菲雙方首次在社群媒體上正面交鋒。今年5月，中國駐馬尼拉大使館就曾發布一則諷刺漫畫，回擊塔里耶拉先前分享的中國日報漫畫內容，顯示雙方在社群平台上的敘事攻防戰早已持續多時。值得留意的是，這支「猴子」影片發布的時間點，恰好落在中國外交部長王毅即將訪問馬尼拉、出席東協高層會議前幾週，發布時機格外敏感，後續是否會影響雙邊外交互動，仍有待觀察。