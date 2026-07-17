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羅友志力挺黃揚明：媒體人所為何事？如此而已！

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，政府食安危機處理再度成為輿論焦點。民進黨發言人吳崢日前在節目中，因一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，與媒體人黃揚明的激烈交鋒迅速在網路發酵，引發正反兩極討論。對此，媒體人羅友志公開聲援黃揚明，痛批吳崢的回應充分展現執政者的「可惡、傲慢、無知、昨是今非」。在16日播出的《鄉民大學問》節目中，黃揚明針對中聯油脂致癌油事件猛烈開砲，質疑民進黨如今面對食安事件的態度，已與2014年反頂新時截然不同。他當場質問吳崢，「2014年有沒有出來反頂新？現在對這些廠商是什麼態度？你民進黨有出來滅嗎？有好好罵洪堯昆嗎？」吳崢則回應，「我當然反啊！洪堯昆什麼東西。」雙方火藥味十足。節目主持人雖一度試圖緩和氣氛，但雙方很快再度爆發第二波衝突。黃揚明表示，「我是受害者，我不能大小聲嗎？我又不知道我會吃到。」沒想到吳崢一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊」，瞬間引爆討論，也成為節目播出後最受關注的一段對話。相關片段在社群平台瘋傳後，引來大批網友熱議，不少人認為吳崢的說法欠缺同理心，也有人認為雙方都只是情緒激動，意見呈現兩極。對此，媒體人羅友志16日在臉書發文力挺黃揚明，表示看到黃揚明在節目上與吳崢激辯到面紅耳赤，反而讓他相當感動，直呼「好樣的！媒體人所為何事？如此而已！」羅友志認為，黃揚明的情緒並非毫無來由，而是一路累積而來，從對國民黨監督不力的失望，到質疑民進黨處理致癌油事件慢半拍，再到回顧太陽花、反頂新時期的政治態度轉變，最後卻只得到一句「你大聲什麼」，才讓情緒徹底爆發。他更直言，聽到吳崢說出「又不是我逼你吃」時，很難不讓人生氣，並痛批：「大聲什麼？大聲就是！因為！你們的可惡、傲慢、無知、昨是今非。」認為這正是民眾對政府處理食安事件不滿情緒的真實寫照。