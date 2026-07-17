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英格蘭在2026美加墨世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，接下來將與法國進行季軍戰。不過英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽前坦言，無論英格蘭還是法國，其實都沒有人想踢這場比賽，因為兩隊真正想參加的都是世界盃決賽。英格蘭原本在4強戰靠戈登（Anthony Gordon）進球取得1：0領先，但最後階段遭阿根廷反撲，恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）扳平比分，勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）完成絕殺，讓英格蘭冠軍夢再次破碎。賽後談到即將登場的季軍戰，圖赫爾直言，沒有任何英格蘭球員，也沒有任何法國球員，會真正想踢這場比賽。他表示，所有人想踢的都是決賽，英格蘭已經為了這個目標付出一切，但現實就是如此。不過圖赫爾也強調，英格蘭仍會以專業態度面對季軍戰。由於英格蘭比法國少一天恢復時間，球隊必須在身體與心理都尚未完全走出失利的情況下，準備與法國交手。圖赫爾也提到，能闖進世界盃4強，本身已經是一項成就，因為許多足球強國甚至無法走到這個階段。他認為，英格蘭必須等4年才會有下一次世界盃機會，因此這次失利的痛苦格外強烈。他坦言，雖然4強成績值得肯定，但現在沒有人想聽這些話，包括他自己。英格蘭對自己有很高要求，目標不是只闖進4強，而是要真正把冠軍帶回家。圖赫爾目前也因4強戰的戰術選擇遭到外界批評。英格蘭在領先阿根廷後提前改打更保守陣型，第72分鐘用孔薩（Ezri Konsa）換下戈登，外界認為這等於撤掉前場最具速度與反擊威脅的球員，也讓阿根廷得以放心壓上進攻。比賽最後階段，英格蘭幾乎無法有效控球，也無法阻止阿根廷持續進攻。阿根廷最終靠梅西（Lionel Messi）策動攻勢，先追平再絕殺，讓圖赫爾的保守調度成為賽後焦點。英格蘭名宿魯尼（Wayne Rooney）等人也批評，球隊領先後轉為5後衛，反而主動邀請阿根廷施壓，最終導致崩盤。不過圖赫爾賽後仍替自己的選擇辯護，拒絕將敗因完全歸咎於戰術調度。