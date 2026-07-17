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前總統馬英九大姐馬以南日前向法院聲請輔助宣告，全案已由台北地院家事法庭審理中。馬以南昨晚透過律師發表聲明，強調如果再有以馬的名義簽署任何文件行為，將訴諸法律究責，絕不寬貸。對此，馬英九基金會今（17）日回應，基金會對此聲明感到非常遺憾，但基金會中目前絕對沒有任何人未經馬英九本人親自同意利用其名義，進行不必要之行為或發佈訊息，希望這場風波盡快落幕，讓馬英九與家人都能恢復平靜的生活，基金會也能持續正常運作，以達成其設立的初衷。基金會表示，馬以南昨晚透過律師發出三點聲明，稱代表馬家人立場。馬英九基金會對此聲明感到非常遺憾。馬以南是馬前總統家人，對馬英九用心至深的基金會有所誤解，基金會方面將盡力溝通，盼化解誤會、讓馬家人共同支持馬英九做的所有決定。基金會同時嚴正駁斥，基金會中目前絕對沒有任何人未經馬英九本人親自同意利用其名義，進行不必要之行為或發佈訊息。至於馬以南所稱之「輔助宣告案」，台北地方法院家事法庭仍在審理中尚未裁定，馬前總統無論在法律上或事實層面都是具有完全行為能力之人，無庸置疑。基金會也強調，調查、追究前執行長蕭旭岑與王光慈涉嫌侵占與背信之責任，乃是馬英九親自指示貼身祕書，致電前國安會秘書長金溥聰請其協助處理，絕非金溥聰欲利用馬前總統行政治鬥爭，馬英九特別針對此點澄清如上。基金會最後強調，不論是家人或舊屬，都是為了馬英九著想，只是方法上尚無共識。家人之間「誤會宜解不宜結」，希望這場風波盡快落幕，讓馬英九與家人都能恢復平靜的生活，基金會也能持續正常運作，以達成其設立的初衷。