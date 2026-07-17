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美股半導體重挫，日股也跳水，台北股市今（17）日開低走低，11點左右下殺超過2000點，暫報43535.23點，接連失手4.5萬點、4.4萬點關卡，慘寫史上第二大盤中跌點。台股今開低走低，最低觸及43433.6點，下跌2191.38點。直逼上月8日重挫2694點盤中巨大跌幅，並超過去年4月7日川普關稅戰引爆恐慌的2086點。權王台積電昨日舉辦法說會，雖繳出佳績，但今日股價未表現，盤中下殺超過百元，盤中最低觸及2360元，下跌110元。聯發科、台達電同樣重挫超過半根，分別下跌245元、暫報3455元，以及下跌120元、暫報1785元。其餘相對有撐個股如：中華電今上漲2.5元，暫報138.5元；奇鋐上漲50元、暫報2275元；遠傳上漲3.5元，暫報104.5元；兆豐金上揚0.85元、暫報47.45元。