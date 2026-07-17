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2026美加墨世界盃決賽將由西班牙對上阿根廷，不過冠軍戰前夕，西班牙卻傳出傷勢警報。19歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在周五訓練中沒有隨主力團隊合練，且被拍到左大腿纏著厚繃帶，引發外界擔憂。不過根據外媒報導，亞馬爾目前仍預計能在決賽對阿根廷一戰登場。西班牙在4強戰以2：0擊敗法國，成功闖進世界盃決賽，但備戰阿根廷期間，亞馬爾的身體狀況成為焦點。外媒指出，亞馬爾沒有參加西班牙主力團隊訓練，而是與佩德羅・波羅（Pedro Porro）一起進行較輕量的個別訓練。亞馬爾左大腿纏著厚繃帶的照片曝光後，也立刻引發球迷擔心。對西班牙來說，亞馬爾是前場最具爆點的球員之一，若他的狀態受到影響，勢必會牽動決賽攻擊配置。亞馬爾的傷勢疑似與4強戰對法國時的一次碰撞有關。比賽第22分鐘，他在禁區內遭盧卡斯・迪涅（Lucas Digne）放倒，西班牙獲得12碼機會，隨後由歐亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）罰進。雖然亞馬爾該場比賽踢滿全場，但賽後疼痛感加劇，西班牙醫療團隊也在球隊下榻飯店為他進行治療。目前外界普遍認為，這次傷勢不太可能讓亞馬爾缺席決賽，但他能以多少狀態登場，仍是西班牙教練團最需要評估的問題。畢竟冠軍戰對手是衛冕軍阿根廷，任何一名主力球員的身體狀況，都可能改變比賽走向。本屆決賽最大看點之一，就是梅西（Lionel Messi）與亞馬爾的世代對決。39歲的梅西將率領阿根廷挑戰世界盃連霸，19歲的亞馬爾則被視為西班牙新世代王牌，也是最有機會衝擊梅西王座的年輕天才之一。亞馬爾若能健康出賽，將是西班牙撕開阿根廷防線的重要武器。他的速度、盤帶與邊路突破能力，能替西班牙製造一對一優勢，也能分散阿根廷防線對其他攻擊手的注意力。因此，即使目前消息偏向樂觀，亞馬爾的左腿狀況仍會是決賽前最受關注的變數。