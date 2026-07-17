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▲看到台股今日一片慘綠，巴逆逆（如圖）形容根本世界末日。（圖／吃土鋁繩巴逆逆 臉書）

台股今（17）日開盤2小時內，最低觸及43572點，和昨日收盤相比下跌逾2000點，寫下史上盤中第4大。股市一片綠油油讓許多股民超崩潰，被網友戲稱為「反指標女神」的財經網紅巴逆逆，今早也發文直呼「世界末日」，更改編詩作《賦得古原草送別》，幽默寫道：「青青河上草～一碎一哭容，韭菜燒不盡，春風吹又生。」讓許多網友看了心有戚戚焉，笑虧：「巴逆逆瘋了變詩仙」、「好詩好詩，初聞不知曲中意，再聽已是曲中人。」看到台股今日一片慘綠，巴逆逆形容根本世界末日，更改編詩作《賦得古原草送別》寫道：「」內文雖幽默卻也說出股民們今早的心聲。巴逆逆引發不少網友共鳴，紛紛留言表示：「準備去公園佔位置了」、「讀者淚流滿襟，好濕好濕」、「好濕好濕，此文充分體現出了作者懷才不用、屢遭貶官，抑鬱不得志的心情」、「巴膩淚滿襟」、「巴逆逆瘋了變詩仙。」昨美股半導體族群為重災區，再加上台指期夜盤下跌976點，連帶台北股市受連累，今開盤也綠油油一片，開盤2小時內最低觸及43516點，和昨天收盤價45,624點相比，下跌逾2100點，創史上盤中第2大。